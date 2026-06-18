Diputados de Tamaulipas van contra “fugas” tras accidentes de tránsito con nuevas sanciones

Enrique Jonguitud

Diputados de Tamaulipas aprobaron reformas al Código Penal del Estado para aumentar las sanciones contra quienes huyan del lugar de los hechos después de un accidente de tránsito, abandonen a víctimas o busquen evadir la responsabilidad ante las autoridades.

El diputado Marcelo Abundiz Ramírez destacó que los cambios legales se encuentran alineados con la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, especialmente en lo relacionado con sancionar conductas que ponen en riesgo la vida y la integridad de quienes utilizan las vialidades.

«La seguridad vial también implica responsabilidad. Por ello, fortalecemos el marco legal para que quienes intenten evadir las consecuencias de sus actos enfrenten sanciones acordes con la gravedad de su conducta», señaló.

Entre los principales ajustes aprobados se establece un incremento de hasta una mitad de las penas cuando, después de cometer un delito relacionado con el tránsito de vehículos, la persona responsable abandone el lugar del accidente, intente escapar de la acción de la autoridad o trate de evitar la realización de exámenes para determinar si se encontraba bajo los efectos del alcohol, sustancias tóxicas o en estado de intoxicación.

Durante la revisión de las iniciativas también se precisó que algunos planteamientos ya estaban contemplados dentro de la legislación vigente, por lo que se realizaron modificaciones para evitar duplicidades normativas y mejorar la aplicación de las disposiciones legales en materia de seguridad vial.

Con la opinión favorable del Poder Judicial del Estado, las reformas fueron aprobadas para continuar su proceso legislativo y serán enviadas al Pleno del Congreso de Tamaulipas para su análisis y, en su caso, aprobación definitiva.