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200 fosas podrían regresarse al patrimonio municipal por falta de pago en Ciudad Madero.

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Cd. Madero, Tamaulipas. – Alrededor de 200 fosas ubicadas en los panteones municipales de Ciudad Madero se encuentran en riesgo de regresar al patrimonio del Ayuntamiento debido a adeudos acumulados por más de seis años en el pago de derechos correspondientes.

La directora de Ingresos del municipio, Rocío de Leija Pimienta, dijo que la Ley de Ingresos vigente establece que la titularidad de las fosas puede revertirse a la administración municipal cuando los propietarios incumplen de manera consecutiva con sus obligaciones durante ese periodo.

Indicó que actualmente existe un padrón cercano a las 200 fosas en esta condición, aunque aclaró que hasta el momento ninguna ha sido recuperada por la autoridad, ya que los cementerios municipales aún cuentan con disponibilidad de espacios.

Señaló que el procedimiento legal podría activarse en caso de que las necesidades de espacio así lo requieran, por lo que exhortó a los ciudadanos a verificar el estatus de sus propiedades funerarias y regularizar cualquier adeudo pendiente.

La funcionaria recordó además que durante junio y julio permanece vigente una campaña de estímulos fiscales que contempla el 100 por ciento de descuento en recargos y rezagos, beneficio dirigido a contribuyentes del impuesto predial, usuarios de panteones municipales y concesionarios del Mercado 18 de Marzo.

Expuso que el Ayuntamiento mantiene acciones informativas en diversos sectores de la ciudad para invitar a la población a consultar su situación fiscal y aprovechar los descuentos autorizados por el Cabildo, evitando con ello la pérdida de derechos sobre las fosas y otros bienes sujetos a contribuciones municipales.

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