Iniciará en Breve Proyecto de Nichos en el Cementerio de la Borreguera

*El gobierno porteño estima comenzar con 1400 espacios para el público en general

Raúl Gallegos

Será en este mismo año cuando el gobierno porteño defina la primera fase de la construcción de 1400 nichos en el cementerio de la Borreguera, ubicado en la zona norte, destacó el regidor de la comisión, Martín Castellanos Castelán.

El edil del PT en el Puerto, explicó que el beneficio será para toda la ciudadanía que busque un lugar en dicho camposanto, ya que el municipio está dando la facilidad para adquirirlos.

Destacó, que el proyecto está trazado en varias fases y tiene como objetivo esencial dar otra opción a la población, luego de que ya no existen predios para tumbas.

Castellanos, dejó claro que en éste momento la obra se encuentra en la fase de adjudicación, y se prevé que en unas semanas más el contratista ganador inicie con el citado proyecto.

«La obra contempla 1414 nichos, y será en unos días más cuándo inicien los trabajos, pues además se contemplan baños y oficinas», explicó el presidente de la comisión en el cabildo.

Resaltó, que si los tiempos avanzan de manera correcta la primera fase del proyecto se verá reflejada a finales del 2026, ya que se estima contar con 2700 nichos para el próximo año.