Persiste Estancamiento Comercial en Mercado Ávila Camacho

*Muy poco comercio y ahora llega el vandalismo al centro de abastos

Raúl Gallegos

La poca actividad económica y el vandalismo se han apoderado del mercado municipal «Manuel Ávila Camacho» que se situa en un tramo del Paseo la Cortadura de Tampico, denunció el representante de los locatarios, Roberto Márquez Sánchez

El comerciante, destacó que el gobierno porteño estima llevar a cabo algunas obras de rehabilitación en el sitio, pero mientras tanto, dijo, seguirán sobrellevando los pendientes y necesidades que requiere el sitio ubicado a unas cuantas cuadras de la zona centro.

Manifestó, que el centro de abastos cuenta con 80 tramos comerciales de los cuales solo 25 abren todos los días.

«No hay actividad económica, y por si fuera poco ya nos abrieron dos locales de gente que aprovecha la nula actividad para hacer desmanes», declaró

Márquez, enfatizó que por si fuera poco decidieron quitar los pontones turísticos que llegaban al lugar y los bailes que cada fin de semana se realizaban, y que provocaban movimiento comercial

El líder de los pocos locatarios que trabajan en el mercado municipal, dejó ver la necesidad de contar con un velador que ayude a contar con seguridad sobre todo por las tardes.

Finalmente, comentó la urgencia de que el mercado municipal sea rescatado y para ello, recalcó, hace falta que la autoridad defina una estrategia económica clara para que el lugar vuelva a ser uno de los más importantes de la ciudad.