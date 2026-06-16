“No temen Dios” … roban iglesia de Altamira

*Han sido constantes los saqueos, ahora se robaron un crucifico de la capilla Santa María Madre de Dios

José Juan Tomás

Altamira, Tamaulipas. – Ni los recintos religiosos se salvan de la delincuencia. Durante la madrugada de este lunes, amantes de lo ajeno ingresaron a la capilla Santa María Madre de Dios y sustrajeron un crucifijo que se encontraba en el interior del templo.

Los hechos ocurrieron presuntamente alrededor de las 4:00 de la mañana en la capilla ubicada sobre la calle Reynosa, entre Abasolo, en la colonia Municipios Libres de Altamira.

La situación fue dada a conocer a través de redes sociales por feligreses y vecinos del sector, quienes manifestaron su indignación por este nuevo robo cometido en el recinto religioso.

De acuerdo con testimonios de habitantes de la zona, no es la primera ocasión en que la capilla es blanco de la delincuencia, pues anteriormente ya se había reportado el robo de la campana del mismo templo.

Los vecinos señalaron que los robos en las instalaciones de la iglesia han sido recurrentes, por lo que solicitaron mayor vigilancia por parte de las autoridades para prevenir nuevos actos delictivos.

Hasta el momento, el párroco encargado de la capilla «Santa María Madre de Dios», no ha emitido una postura oficial respecto a este nuevo incidente.

Los afectados esperan que las autoridades realicen las investigaciones correspondientes para localizar a los responsables y recuperar el objeto religioso sustraído.