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Puerto Norte, infraestructura que impulsa el futuro de Tamaulipas

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Matamoros, Tamaulipas. – El gobierno que encabeza Américo Villarreal Anaya impulsa el desarrollo de Tamaulipas como una potencia logística mediante la modernización del Puerto Norte de Matamoros.

El titular de la Secretaría de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya, reiteró lo mencionado por el gobernador en cuanto a que Tamaulipas avanza y se consolida como plataforma logística nacional del Golfo de México al invertir más de 190 millones de pesos para el desarrollo portuario.

“Con los trabajos que se están llevando a cabo en el Puerto Norte, este lugar comienza a consolidarse como una nueva puerta para fortalecer el comercio, la industria y la competitividad de la entidad”, subrayó el secretario.

Destacó la construcción de la barda perimetral, la plataforma de camino de acceso a las escolleras, la instalación del portón, el tanque de almacenamiento de agua y la rehabilitación de oficinas, del campamento y camino paralelo a la playa.

Con estas acciones, el Puerto Norte dejó de ser una promesa pendiente para convertirse en infraestructura que impulsa el futuro de Tamaulipas y de México.

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