Ni Antes, ni Después la Elección; Debe Respetarse Estatutos del SNTE: Meléndez

*Descartan que la renovación del comité estatal sindical se pueda postergar hasta el 2027.

Raúl Gallegos

El aspirante a la Secretaría General de la sección 30 del SNTE Enrique Meléndez Pérez advirtió en Tampico que la elección para renovar ese importe cargo sindical debe llevarse a cabo en tiempo y forma, ya que así lo marcan los estatutos internos.

Antes de reunirse con maestros de Tampico y la zona sur a quiénes expuso el proyecto de trabajo que buscará llevar a cabo, de ganar la elección interna; el aspirante a la dirigencia magisterial de Tamaulipas dejó claro que la convocatoria debe ser liberada un mes antes del día de las votaciones y de la conclusión de la mesa directiva actual.

Destacó, que la dirigencia que actualmente ostenta Arnulfo Rodríguez Treviño, oficialmente culmina el próximo 13 de Diciembre.

Descartó, que la renovación en el SNTE pueda postergarse para el 2027, ya que «la norma estatutaria es muy clara, las directivas tienen un periodo de 4 años y la del profesor Arnulfo vence el próximo 13 de Diciembre y ese día debe haber elecciones».

Dejó claro, además que en Tamaulipas se debe dejar a los maestros decidir de manera abierta, quién los habrá de representar en los próximos cuatro años.

«Que nadie meta las manos en la elección, ningún funcionario. Esto es de maestros. Es necesario que nos dejen participar a todos», reveló

Meléndez, fue enfático al sostener que los estatutos internos sindicales marcan que la convocatoria para el registro de candidatos debe darse a conocer de manera puntual.

«Ni antes, ni después. Cada quién dice lo que quiere, y lo que siente…y lo que necesita, y yo quiero que solamente se respete la norma estatutaria y que el voto sea secreto y universal», aclaró

Puntualizó, que antes la SEP debe dar a conocer el padrón total de profesores que harán valer su voto el día del proceso interno, aunque de manera extraoficial se sabe que en la entidad hay 76 mil maestros activos y jubilados.