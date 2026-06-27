Muere turista de San Luis Potosí tras ahogarse en Playa Miramar

Ciudad Madero, Tamaulipas.— Un turista originario de San Luis Potosí perdió la vida la tarde de este sábado luego de ahogarse en las aguas de Playa Miramar, pese a los esfuerzos realizados por los cuerpos de rescate para salvarle la vida.

El incidente se registró entre las torres 1 y 3, en las inmediaciones de la escollera, donde una llamada de emergencia alertó sobre una persona que se encontraba en riesgo dentro del mar.

Elementos del cuerpo de guardavidas acudieron de inmediato al sitio y lograron sacar del agua a un hombre de 73 años de edad. Durante varios minutos le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP); sin embargo, no respondió y fue declarado sin vida en la orilla de la playa.

Tras confirmarse el fallecimiento, el área fue acordonada mientras arribaban agentes de la Policía Investigadora y personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado, quienes realizaron las diligencias correspondientes y ordenaron el levantamiento del cuerpo.

Hasta el momento, las autoridades no han informado las circunstancias que originaron el fatal incidente.

Este hecho representa un nuevo llamado a extremar precauciones al ingresar al mar y atender en todo momento las recomendaciones de los guardavidas, especialmente en zonas donde existen corrientes o condiciones cambiantes.