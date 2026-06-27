Gobiernos de México y EU inauguran en Chiapas planta de moscas estériles del gusano barrenador del ganado

El Gobierno de Estados Unidos anunció una inversión adicional de 83.8 millones de dólares para fortalecer los esfuerzos de prevención, control y erradicación del GBG

La estrategia nacional ha permitido inspeccionar más de 5.3 millones de cabezas de ganado, verificar 84 mil cargamentos y liberar casi siete mil millones de moscas estériles

Por: Víctor Terrazas

Los gobiernos de México y Estados Unidos inauguraron hoy la planta de producción de moscas estériles del gusano barrenador del ganado (GBG) en Metapa de Domínguez, Chiapas, con el fin de fortalecer la estrategia binacional de prevención, control y erradicación de esta plaga.

En un acto histórico, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la infraestructura estratégica es clave para proteger la industria ganadera, la salud pública, el medio ambiente y la soberanía alimentaria de ambas naciones.

En su intervención, la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba Jazmín López Gutiérrez, resaltó el trabajo y financiamiento conjunto para dar “un gran paso en la protección de la salud en todos los animales de sangre caliente”, y refirió que los esfuerzos deben enfocarse en el manejo integral de la plaga en sus diferentes etapas del ciclo de vida.

Recordó que, desde el 21 de noviembre de 2024, cuando se detectó el primer caso de GBG en Catazajá, Chiapas, se implementó una estrategia coordinada con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), las Oficinas de Representación de AGRICULTURA en los estados y el sector ganadero para contener el impacto de esta plaga y evitar su avance en el territorio nacional.

Desde entonces, indicó, los trabajos han permitido inspeccionar más de 5.3 millones de cabezas de ganado, verificar 84 mil cargamentos y liberar casi siete mil millones de moscas estériles con el apoyo de más de dos mil especialistas veterinarios y técnicos en campo, a quienes se han sumado más de 400 mil sembradoras y sembradores del campo con la instalación de 578 mil trampas artesanales para capturar 13 millones de moscas y más de cuatro mil técnicos enfocados en la vigilancia de la plaga desde el Programa Sembrando Vida.

Para fortalecer estos esfuerzos, la secretaria federal adelantó que con los secretarios de Agricultura y Desarrollo Rural —de los 32 estados— se promoverá una nueva estrategia de prevención, control y erradicación del GBG en México, con el fin de coordinar, dar seguimiento y evaluar las acciones de difusión, capacitación, vigilancia, control de la movilización y la producción y liberación de moscas estériles en zonas libres, zonas de erradicación y zonas bajo control.

La secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke L. Rollins, calificó como un hito el tiempo de construcción de la planta de producción de moscas estériles y reconoció a la Presidenta Claudia Sheinbaum como una aliada extraordinaria. “Nuestros países han vencido esta plaga anteriormente, hace 40 o 50 años, y lo vamos a volver a hacer gracias al trabajo extraordinario que vamos a llevar a cabo con esta planta”, expuso.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald D. Johnson, se congratuló por este hecho histórico porque reafirma la colaboración y el diálogo entre los presidentes de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y de su país, Donald John Trump, y es reflejo de que “cuando trabajamos juntos tenemos resultados para todos nuestros pueblos”.

Por ello, el diplomático anunció que el Gobierno de Estados Unidos contribuirá con una inversión adicional de 83.8 millones de dólares para la operación del complejo y reforzar los mecanismos de prevención, control y erradicación del GBG en ambos países. “El objetivo es claro: eliminar esta plaga para proteger el ganado, el comercio y la seguridad alimentaria de Estados Unidos y México”.

La nueva planta comenzará a operar este 28 de junio y para mediados de julio producirá 28 millones de moscas estériles cada semana, cantidad que aumentará gradualmente hasta alcanzar 100 millones a finales de 2026; cumplida esa capacidad máxima proyectada, los especialistas del Senasica analizarán la posibilidad de ampliar la producción a 120 millones semanales.

La biofábrica de Metapa de Domínguez, Chiapas, sumará su producción a la de la planta de producción de Pacora, Panamá, que operado a su máxima capacidad —100 millones de moscas estériles semanales— desde 2024 para abastecer de material biológico a Centroamérica y posteriormente a México y Estados Unidos.

Es importante mencionar que la liberación de moscas estériles es parte de una estrategia regional de contención y erradicación de la plaga del GBG, cuyo principal componente es reforzar las acciones en campo como la detección y curación de heridas en animales de sangre caliente, la atención a notificaciones la vigilancia epidemiológica, la regulación de la movilización de ganado, la promoción de la notificación y la capacitación a las y los productores y a la población en general.

Las medidas tienen el propósito de disminuir las poblaciones de moscas y proporcionar datos del funcionamiento adecuado de la Técnica del Insecto Estéril (TIE), por lo que las liberaciones de insectos se realizan en zonas con baja densidad de la plaga porque se requieren al menos 10 machos estériles por cada mosca silvestre.

Con la entrada en operación de la Planta de Metapa de Domínguez, Chiapas, la estrategia de control y erradicación se realizará como hace más de 40 años, del norte al sur del continente hasta liberar a México y Estados Unidos de la plaga y sucesivamente a cada uno de los países de Centroamérica.

Lo anterior dará la oportunidad de volver a confinar la plaga en el Tapón del Darién, selva densa ubicada en la frontera entre Panamá y Colombia.