LA ILUSIÓN DE GOBERNAR

EL INQUISIDOR

LUIS ARMANDO VARGAS TORRES

Estamos ante un escenario inédito, insólito, hay una cantidad espeluznante de acelerados políticos, creen que, con difundir su imagen, publicitarse en las redes sociales realizando eventos, rifas y payasadas se proyectaran en el ánimo de la ciudadanía y de los partidos políticos que los avalan, casos típicos como el Samuelito García en Nuevo León y en Tamaulipas es una epidemia risible.

Sujetos que ni en su familia los conocen priorizando la rentabilidad electoral, sin capacidad técnica, sin innovación y peor aún sin diseños estratégicos de políticas públicas, piensan que gobernar es cuestión de ascender, el gobierno lo consideran como botín de corsarios a repartir en una camarilla de incondicionales no importando las aptitudes.

Pretenden gobernar a través de inercias, hacer más de lo mismo, donde ganar la elección la perciben como meta y no como punto de partida para generar cambios en la forma de vida y el desarrollo de la economía de sus municipios o entidades federativas.

Esto no es privativo de Tamaulipas es general en México y debe ponerse un orden, se ha legislado a la brava obedeciendo ordenes del imperio y se adoptaron políticas públicas al botepronto se exigió en política la paridad de género, sin dar tiempo para que los partidos políticos preparasen cuadros de mujeres aptas para gobernar.

De pronto nos encontramos con el debido respeto gobernados por el 50% de mujeres sin la debida preparación rifando la improvisación, el caso más chusco fue el de las diputadas de Morena que se pasaron al PAN en el período Cabecista, defraudando la voluntad ´popular.

Está por demás decir que hay mujeres sobresalientes altamente capacitadas como la alcaldesa de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas Villarreal algunas secretarias del gobierno de Tamaulipas como Ninfa Cantú de Andar y otras que se me escapan, pero fuera de ellas hay demasiada improvisación.

Ineficacia y opacidad en el gasto público en los gobiernos municipales:

En Tamaulipas el 88% de los municipios tienen problemas en fiscalización local, la Auditoria superior de Tamaulipas AST de 94 auditorías realizadas 88 no tienen buenos resultados, ello por la incapacidad de solventar observaciones y reglas contables mínimas, tienen irregularidades de 14,000 millones de pesos.

Esto redunda en in ejercicios y subejercicios del gasto público, teniendo que regresarse el recurso con perjuicio para la ciudadanía, en el peor de los casos dejan las obras inconclusas y recurren al endeudamiento para su conclusión.

Se encontraron que el 39.5% de los ayuntamientos tienen anomalías federales la Auditoría Superior de la Federación detectó que 4 de cada 10 municipios tienen problemas para comprobar el uso de fondos federales como el (Fortamun y el Faismun) programas destinados para el desarrollo social y Seguridad.

Casos críticos muestreo de la ASF:

Tampico; de una muestra fiscalizada de 42 millones de pesos el 88% presenta irregularidades por deficiencias o falta de comprobación, esto habla del deficiente equipo administrativo especializado en materia de programación-presupuestación y

dice mucho de la falta del COPLADET encargado de vigilar en teoría del ejercicio/ejecución del gasto público que no ha sido habilitado a pesar de la petición de la ASF toda vez que todo lo realizado por los gobiernos de Tamaulipas son nulos de pleno derecho

Municipio de González; la ineficiencia administrativa alcanzó el 100% de la muestra realizada las anomalías contables son absolutas.

Tula;se documento un daño patrimonial del 100% por falta de contratos y ausencia física de obras y de entrega recepción.

Lo anterior nos demuestra que hay un arte en el gobernar, se requiere tener conexión territorial, saber cual es la vocación productiva real de la entidad, cadenas de suministro, variables globales como el Nearshoring, ante esas deficiencias se presentan propuestas inviables, sin considerar las posibilidades financieras y fuentes de financiamiento. De ahí la improvisación como diría cantinflas en la película “si yo fuera diputado” les haré un puente para el rio del pueblo, a lo que un lugareño le espetó, oiga candidato si no tenemos río, “ pues les hago el río” ¡gulp!

Se gobierna bajo la premisa de hacer lo que otros gobiernos hicieron, por carecer de imaginación institucional y del rigor científico analítico para rediseñar las políticas públicas, eliminar lo obsoleto e innovar para contar con un estado moderno y eficiente.

Como corolario hay una buena noticia para Nuevo Laredo la auditoria superior de la Federación a diferencia de municipios como Tampico, González y Tula, la ASF, señaló que en Nuevo Laredo suele mantenerse una gestión contable adecuada en el manejo directo del gasto federalizado (FAISMUN), ello demuestra que el municipio posee un equipo profesional técnico y experimentado en el cumplimiento de las normativas de SHCP.

Por lo pronto surgió una estrella más en el camino de Morena en caso de que la elección para la gubernatura de Tamaulipas recaiga en un hombre, ese es Rodolfo González Valderrama, hombre de las confianzas del circulo de poder central, hombre ecuánime y altamente capacitado, tampiqueño de nacimiento. En caso de ser mujer Nuevo Laredo ya tiene apuntada a su liderazgo.

Buen provecho.