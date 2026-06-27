Para el Mes Entrante no Habrá Problemas con el «Clima» en el Civil de Tampico: IMSS Bienestar

*Se adquirirán dos modernos chillers y se reparará un tercero

Raúl Gallegos

Será a más tardar en la primera quincena de Julio cuando el Hospital Civil de Tampico «Carlos Canseco» se encuentre totalmente climatizado, mientras la población está en la libertad de llevar un ventilador, para poder soportar el calor que impera en algunas áreas del nosocomio.

Así lo expresó, el coordinador federal del programa IMSS Bienestar, Margid Antonio Rodríguez Avendaño, al sostener que la inversión que se ejecuta para resolver dicha problemática supera los 15 millones de pesos, y que consta en la compra de dos aires acondicionados de 40 toneladas cada uno(chillers) y uno más que está en proceso de reparación.

Destacó, que mientras se cumple con el proceso de compra de las dos unidades, se tienen rentados dos aparatos para dotar de aire acondicionado en áreas muy específicas del nosocomio.

«Cada clima o chillers de 40 toneladas cuesta alrededor de 6 millones de pesos. Se van a comprar dos y se está reparando uno más que estarán listos el 10 de Julio».

Rodríguez, dejó claro que mientras se cuenta con esa infraestructura la población puede llevar un ventilador cuando vaya a consulta médica o requiera el servicio de una especialidad.

«Sí se les permitirá ingresar un ventilador. Nosotros estamos rentando unos para disminuir las altas temperaturas», destacó

El funcionario federal del IMSS Bienestar recordó que el hospital Civil de Tampico ya tiene poco más de 10 años de haber sido inaugurado, y por ende presenta algunas deficiencias que están siendo solventadas con recursos de los dos órdenes de gobierno.