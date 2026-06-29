Invita Mónica Villarreal a vivir más de un siglo de pasión Jaiba

Como parte de la estrategia de preservar el patrimonio histórico y promover espacios de sano esparcimiento para las familias, el Gobierno Municipal de Tampico, que preside la alcaldesa Mónica Villarreal Anaya, invita a la ciudadanía a visitar la exposición «Pasión Jaiba: Más de un Siglo de Futbol en Tampico», una muestra que enaltece la tradición futbolística de la ciudad y el legado de generaciones de tampiqueñas y tampiqueños.

La Presidenta Municipal señaló que su administración mantiene el compromiso de impulsar actividades culturales, deportivas y recreativas que fortalezcan el sentido de pertenencia y proyecten a Tampico como una ciudad con historia, identidad y una amplia oferta turística para locales y visitantes.

«En mi gobierno creemos que preservar nuestra historia también es construir el futuro. Esta exposición reconoce una de las grandes pasiones que unen a las familias tampiqueñas: el fútbol, y al mismo tiempo fortalece el orgullo de pertenecer a una ciudad con una rica tradición deportiva», expresó.

La muestra reúne más de 70 jerseys históricos, utilizados a lo largo de distintas épocas por equipos representativos, además de una valiosa colección de balones oficiales que permite a los visitantes recorrer la historia de Copas del Mundo, a través de uno de sus símbolos más emblemáticos.

Asimismo, integra pósters, fotografías, objetos conmemorativos y material histórico que permite conocer la evolución del fútbol en Tampico, desde sus inicios en el ámbito amateur hasta la actualidad.

Mónica Villarreal destacó que esta exposición forma parte de la estrategia del Gobierno Municipal para aprovechar el ambiente que genera la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y acercar a las familias actividades que promuevan la cultura, el deporte y la convivencia social.

«Queremos que niñas, niños, jóvenes y adultos conozcan la historia que ha dado identidad deportiva a nuestra ciudad. Hoy Tampico vive una etapa de transformación donde también recuperamos y difundimos aquello que nos hace sentir orgullosamente jaibos», afirmó.

Finalmente, Villarreal Anaya informó que la exposición permanecerá abierta de martes a domingo, en un horario de 10:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, en el Salón Gobernadores del Centro de Convenciones Expo Tampico, con entrada gratuita.