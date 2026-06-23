Usuarios denuncian mal trato de choferes en la ruta Nuevo Madero

Por Diana Alvarado

El Ayuntamiento de Altamira hizo un llamado a los concesionarios y operadores de la ruta Nuevo Madero para mejorar la calidad del servicio y el trato que brindan a los usuarios, luego de diversas quejas ciudadanas relacionadas con la atención que reciben los pasajeros.

El secretario del Ayuntamiento, Francisco Pérez Ramírez, señaló que una de las principales inconformidades de la población tiene que ver con el comportamiento de algunos operadores, quienes presuntamente no respetan las paradas solicitadas por los usuarios o los hacen descender varias cuadras después del punto indicado.

Indicó que el transporte público es un servicio concesionado por el Estado y, por lo tanto, debe prestarse con responsabilidad, respeto y calidad hacia la ciudadanía.

“El reclamo principal es la mala atención por parte de los prestadores del servicio o sus choferes. Tienen que respetar a la gente y brindar un servicio de calidad”, expresó.

El funcionario destacó la importancia de brindar un trato adecuado a todos los usuarios, especialmente a los adultos mayores, quienes dependen en gran medida del transporte público para trasladarse a distintos puntos de la ciudad.

Asimismo, exhortó a los concesionarios a supervisar el desempeño de sus operadores y evitar conductas que afecten a la población, privilegiando siempre la atención, seguridad y comodidad de los pasajeros.