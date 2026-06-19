Prevén menos lluvias para el sur de Tamaulipas durante julio

Por Diana Alvarado

Aunque las recientes precipitaciones han favorecido la recuperación de acuíferos y cuerpos de agua, el pronóstico para julio contempla un déficit de lluvias en el sur de Tamaulipas, informó Pablo Mota Montes, coordinador de Protección a la Infraestructura Hidroagrícola de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Durante la presentación de las perspectivas meteorológicas para la temporada 2026, en la sesión permanente de Protección Civil de Ciudad Madero, el funcionario explicó que históricamente en julio se registran 104.2 milímetros de precipitación en la entidad; sin embargo, para este año se prevén anomalías negativas de entre 40 y 60 milímetros en la zona sur del estado.

Precisó que estas proyecciones son únicamente una perspectiva, por lo que podrían modificarse dependiendo de la evolución de los sistemas tropicales y otros fenómenos atmosféricos.

Asimismo, destacó que las lluvias registradas durante junio han permitido una importante recuperación de los acuíferos, pese a que algunas regiones de Tamaulipas continúan presentando precipitaciones por debajo de los promedios históricos.

En cuanto a la temporada de ciclones tropicales 2026, señaló que para el océano Atlántico se pronostica la formación de entre 11 y 15 sistemas con nombre, de los cuales entre siete y ocho serían tormentas tropicales, entre dos y tres huracanes categoría uno y dos, y de uno a dos huracanes mayores, de categorías tres, cuatro o cinco.

Reiteró la importancia de evitar la difusión de información falsa y atender únicamente los avisos emitidos por las autoridades meteorológicas, con el objetivo de prevenir situaciones de riesgo y mantener informada a la población.