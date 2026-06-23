Tamaulipas consolida su peso industrial en maquiladoras y exportación a nivel nacional

Enrique Jonguitud

El estado de Tamaulipas mantiene una posición relevante dentro de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX), un programa que impulsa la producción orientada a mercados internacionales y fortalece el comercio exterior en México, con una participación significativa en establecimientos y empleo.

A nivel nacional, el programa IMMEX registró en abril de 2026 un total de 6 mil 523 establecimientos, de los cuales 5 mil 222 correspondieron a la industria manufacturera y mil 301 a actividades de agricultura, pesca, comercio y servicios. En este contexto, Tamaulipas aportó el 6.2 por ciento del total.

En el comparativo nacional, Tamaulipas se ubicó entre las entidades con mayor presencia de empresas IMMEX, aunque por debajo de estados como Baja California con 17.3 por ciento, Nuevo León con 13.8 por ciento, Chihuahua con 9.3 por ciento, Coahuila con 7.1 por ciento, además de Guanajuato y Jalisco, con 6.5 y 6.4 por ciento respectivamente.

La actividad industrial en Tamaulipas se concentra principalmente en sectores como el automotriz, eléctrico y electrónico, químico, petroquímico, médico y energético, con operaciones relevantes en ciudades como Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo y Altamira, donde se integran cadenas productivas vinculadas al comercio exterior.

Entre los productos más relevantes que se fabrican en la entidad destacan autopartes, arneses eléctricos, componentes electrónicos, equipos industriales, dispositivos médicos, productos químicos, plásticos y materiales petroquímicos, los cuales forman parte de la dinámica exportadora hacia Estados Unidos y otros mercados internacionales.

En el ámbito laboral, Tamaulipas concentra el 7.4 por ciento del personal ocupado en los establecimientos IMMEX a nivel nacional, colocándose entre las entidades con mayor participación en este indicador, dentro de un entorno competitivo encabezado por estados fronterizos e industriales.

A nivel nacional, el personal ocupado en empresas IMMEX sumó 3 millones 174 mil 116 trabajadores en abril de 2026, con una disminución anual de 1.6 por ciento. En el sector manufacturero se reportó una caída de 2.3 por ciento, mientras que en las actividades no manufactureras se observó un incremento de 3.9 por ciento.