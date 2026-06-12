Articulan agenda LGBT+ en Tamaulipas rumbo al Mes del Orgullo

*Morena y liderazgos de la diversidad sexual acuerdan fortalecer la organización estatal y promover iniciativas para ampliar derechos e inclusión en Tamaulipas.

Por Julio Manuel Loya Guzmán.

Cd. Victoria, Tamaulipas. — Liderazgos de la diversidad sexual y representantes de Morena en Tamaulipas acordaron fortalecer la agenda de inclusión, promoción de derechos y combate a la discriminación, de cara a las actividades del Mes del Orgullo y a la discusión de iniciativas enfocadas en la población LGBT+.

El regidor del Ayuntamiento de Reynosa, Emmanuel Coronado Zamora, informó que este acuerdo surgió durante la primera reunión de trabajo de la Secretaría de Diversidad Sexual de Morena Tamaulipas, convocada por la dirigente estatal, María Guadalupe Gómez Núñez.

Explicó que representantes y activistas de distintos municipios coincidieron en la necesidad de reforzar la organización territorial y la difusión de acciones encaminadas al reconocimiento y protección de los derechos de la comunidad.

Señaló que, durante el encuentro, propuso consolidar espacios permanentes de diálogo para impulsar políticas públicas orientadas a la inclusión, el respeto y la defensa de los derechos humanos.

Como parte de los acuerdos, se anunció la realización de dos eventos conmemorativos por el Mes del Orgullo, que incluirán la iluminación de sedes partidistas. El primero se llevará a cabo el 21 de junio en Tampico y el segundo el 24 de junio en Ciudad Victoria.

Estas actividades buscan promover la visibilidad de la diversidad sexual, fomentar la participación ciudadana y fortalecer el reconocimiento social de la comunidad LGBT+ en la entidad.

Asimismo, se acordó estrechar la coordinación entre liderazgos municipales para difundir avances legislativos y acciones gubernamentales orientadas a ampliar derechos y garantizar la igualdad de oportunidades.

Entre los temas prioritarios destacó la promoción de la Ley para el Reconocimiento y Atención de las Personas LGBTTTI+ para el Estado de Tamaulipas. La iniciativa, impulsada por el gobernador Américo Villarreal, plantea mecanismos de atención, protección y reconocimiento para las personas de la diversidad sexual.

Tras agradecer la invitación para participar en los trabajos de organización estatal, Coronado Zamora reiteró su compromiso de seguir impulsando acciones en favor de una sociedad más incluyente y respetuosa de la dignidad humana.

Los participantes coincidieron en que la coordinación entre activistas, representantes populares y estructuras partidistas será fundamental para avanzar en una agenda de derechos humanos orientada a reducir la discriminación y ampliar la inclusión en Tamaulipas.