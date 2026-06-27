Demanda del Servicio de CFE está Rebasado; Altamira está Creciendo

*Apagones siguen presentes en muchas colonias que además propician violencia familiar

Raúl Gallegos

Tras los constantes apagones que registra el municipio de Altamira afectando a muchas colonias y sectores productivos en esta época de altas temperaturas, el alcalde Armado Martínez Manríquez, destacó que la ciudad está inmersa en un proceso de crecimiento en todos los aspectos y por ende genera más consumo de energía eléctrica.

El preboste municipal, reveló que debido a esa situación ya mantiene un acercamiento constante con CFE para buscar la manera de que los apagones cesen, y que a la par la infraestructura para la distribución del servicio logre una ampliación importante.

Detalló, que tan sólo en el rubro de vivienda se han construido 10 mil casas-habitación en los últimos años lo que propicia un aumento en el consumo de energía eléctrica, aunado a la llegada de tiendas departamentales y el uso en la industria.

«Altamira está creciendo, la inversión privada sigue llegando y eso ocasiona que haya más demanda de energía eléctrica, y para ello necesitamos un plan estratégico con CFE que propicie un mejor servicio», abundó

Martínez, recalcó que estar sin luz en colonias de alta concentración poblacional es sinónimo de angustia, enojo y exasperación lo que provoca violencia familiar.

«El no contar con el servicio en sectores y ejidos provoca inestabilidad social, se genera roce familiar al no contar con energía eléctrica», aclaró

El presidente municipal de Altamira, incluso dio a conocer que sectores como Arboledas, Olivos y Villa Cuauhtémoc, son solo algunos que presentan la problemática de los apagones constantes, además de ser zonas densamente pobladas.