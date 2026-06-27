La estafa que no fue: anatomía de un fraude en grado de tentativa.

*En derecho penal, la tentativa es el delito que se quiso cometer, pero no se consumó. El delincuente puso todo de su parte; algo ajeno a su voluntad lo detuvo. Lo que acaba de ocurrir en el PAN de Tamaulipas cabe, palabra por palabra, en esa definición.

Por Manuel Martínez

Reconstruyamos el plan. Primero, un grupo panista levantó una bandera impecable: elección directa del nuevo comité estatal. ¿Quién podría oponerse? La democracia exige voto, exige participación, exige que la base decida. Muchos militantes firmaron de buena fe. Firmaron por convicción. No sabían que estaban firmando otra cosa.

Porque una vez conquistada la elección directa, el grupo promotor mostró la realidad. En su planilla apareció Alejandro Llanas, personaje ligado a la delincuencia organizada y al narcotráfico. Los mismos panistas que firmaron por democracia se descubrieron, de pronto, sirviendo de escalera para meter al crimen organizado por la puerta grande del partido. La bandera era noble. El propósito, no.

Ahí estaba el truco: usar la palabra «democracia» como anestesia. Adormecer con un principio justo para colar un propósito sucio. La participación de la base no era el fin; era el vehículo. El voto directo no buscaba abrir el PAN a los panistas, sino abrirlo a los delincuentes.

Y entonces apareció lo que el plan no había calculado: la prensa. Medios informativos nacionales denunciaron la intromisión del crimen organizado en la elección interna, y la denuncia en medios hizo su trabajo; no a la intromisión del crimen organizados en los partidos políticos.

Obligó a César «el Truco» Verástegui a borrar al personaje de su planilla. Tarde. La intención ya había quedado al desnudo. Quien retira a un hombre solo cuando lo exhiben, confiesa que pensaba conservarlo en la sombra.

Lo demás fue reacción en cadena. Militantes que firmaron el primer documento empezaron a declarar su voto por la planilla contraria, encabezada por Omeheira López Reyna. El instrumento se volvió contra quien lo diseñó. La firma que iba a legitimar la operación hoy la repudia.

Por eso la estafa se quedó en grado de tentativa. No por arrepentimiento de sus autores —ese no llegó—, sino por la acción de los medios y por la dignidad de una base panista que se negó a ser cómplice.

Queda una lección que conviene no olvidar. El crimen organizado ya no siempre llega con armas; a veces llega con una planilla y un discurso de participación ciudadana. Aprende el idioma de la democracia para vaciarla por dentro. Esta vez no lo logró. La tentativa quedó documentada, los responsables identificados y las bases del Partido Acción Nacional saben quiénes son y qué es lo que pretendieron.

Y en política, como en derecho, la tentativa también deja huella. No se castiga igual que el delito consumado, pero se registra en el expediente y en la historia.

Tal vez, considerando esta amarga experiencia, el PAN nacional, en voz de Jorge Romero, publico un video donde muy claro, donde indica que el PAN está totalmente en contra de quienes pactan con el crimen organizado… y curiosamente, el PRI de Tamaulipas, en voz de Teodoro Molina, se expresó en ese mismo sentido.