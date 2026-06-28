Fortalece Olga Sosa relación con el sector industrial de la zona sur de Tamaulipas

El Corredor Industrial de Altamira tiene, dentro de su proyección, una alineación a las políticas de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Altamira, Tamaulipas.- La senadora Olga Sosa Ruíz sostuvo reuniones de trabajo con directivos de las empresas más importantes del corredor Industrial de Altamira, así como con integrantes del sindicato Petroquímico y la Asociación de Industriales del sur de Tamaulipas (AISTAC) A. C. con quienes dialogó sobre los desafíos en materia de impulso a la petroquímica, distribución y transmisión de energía y el proyecto para el tratamiento de agua en el sur del estado.

En un primer encuentro la senadora morenista dialogó con integrantes del Sindicato de Petroquímicos de Altamira, encabezados por su Secretario General Julio Alfaro Flores, ante quienes reconoció que el activo más importante que tiene esta zona de Tamaulipas es la mano de obra calificada de su gente.

En un mensaje de bienvenida del CEO de la Operadora y coordinador de operaciones estratégicas de la AISTAC, Luis Apperti Llovet, reconoció en la legisladora a una aliada permanente del sector industrial de Tamaulipas, relación que, dijo, ha sido clave para la resolución de asuntos de alta relevancia para el Puerto Industrial.

“Tenemos una senadora que está aquí, que viene y nos platica sobre los temas de salud, económicos, sociales y sobre todo nos escucha y es una gran aliada del sector industrial en la Ciudad de México”, afirmó el líder empresarial.

En tanto el dirigente sindical Julio Alfaro, agradeció a la senadora Olga Sosa la disposición para servir de puente con las autoridades federales y estatales y pidió a la legisladora que siga impulsando acciones en el Congreso de la Unión para fortalecer la petroquímica en la entidad, como sucede en el país.

En la reunión estuvieron presentes el presidente del Consejo de la AISTAC Eliezer Garza y el gerente general David Abel Hernández Gámi.

Visita a Indelpro y se reúne con directivos

Más tarde la congresista realizó una visita a la empresa Indelpro, único productor de resinas de propileno virgen en México, en donde, acompañada por el gerente de operaciones Emanuel Frías y directores de las principales empresas del Corredor Industrial relacionadas, conoció los procesos de fabricación de la materia prima del plástico.

Como secretaria de la Comisión de Energía en el Senado, Sosa Ruiz se comprometió a seguir empujando iniciativas para fortalecer a la industria petroquímica del sur de Tamaulipas, además de tocar las puertas necesarias en el gobierno federal para impulsar la planeación del agua para uso industrial y mejorar la red eléctrica para hacer más competitivo al Corredor Industrial de Altamira, sobre todo, por el énfasis del proyecto génesis, el proyecto estratégico más importante en décadas para la zona sur, cuya base es el tratamiento de aguas negras.

“Con la reactivación federal de la industria petroquímica bajo los lineamientos de la Cuarta Transformación y el Segundo Piso de la Presienta Claudia Sheinbaum, México fortalece la soberanía energética y la lleva a nuevos horizontes”. destacó.

Proyecto Génesis genera flujo constante de agua en la zona sur

Por otro lado, Olga Sosa enfatizó en la importancia del proyecto Génesis, una de las iniciativas ambientales y de infraestructura más importantes del sur del estado, el cual dará certidumbre a la población al evitar que la región vuelva a sufrir una crisis hídrica grave como la ocurrida hace años.

En ese sentido, la parlamentaria tamaulipeca reconoció la solidaridad del sector industrial del sur del estado, en torno a las problemáticas de las ciudades, como seguridad, disponibilidad de agua potable y servicios públicos.