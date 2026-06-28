Mantiene COMAPA Sur avance permanente en la reposición de pavimentos

Como parte del programa permanente de rehabilitación de vialidades, COMAPA Sur mantiene un ritmo constante en la reposición de pavimentos en los municipios de Tampico y Ciudad Madero, como acción complementaria a las obras de infraestructura hidráulica y sanitaria que realiza en beneficio de la población.

Recientemente, el organismo concluyó trabajos de reposición de pavimento en la calle General Carmona, entre Xicoténcatl y General Anaya, en la colonia Chapultepec de Tampico, así como en la calle Obregón, en la zona centro de la ciudad, donde previamente se llevaron a cabo importantes trabajos de rehabilitación de la red sanitaria.

De igual manera, en Ciudad Madero se realizaron acciones de restitución de pavimento en las colonias Ampliación Unidad Nacional e Hipódromo, dando continuidad al compromiso de recuperar las vialidades una vez concluidas las obras en las redes de agua potable y drenaje sanitario.

Estas acciones forman parte de un programa permanente que ha permitido a la actual administración 2023-2026 restituir aproximadamente 68 mil 123 metros cuadrados de pavimento, reflejando el compromiso de atender de manera integral las afectaciones derivadas de las obras hidráulicas y sanitarias.

Con este esquema de trabajo, COMAPA Sur no sólo fortalece la infraestructura de agua potable y drenaje, sino que también contribuye a mejorar la movilidad, la seguridad vial y la imagen urbana en los sectores intervenidos.

Asimismo, el organismo continúa con la programación de nuevas reposiciones de pavimento en diferentes puntos de Tampico y Ciudad Madero, con el propósito de dar seguimiento al programa de rehabilitación de vialidades y seguir ofreciendo beneficios duraderos a la comunidad.