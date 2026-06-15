Reconoce DIF Tampico Vocación y Entrega de Maestras Adscritas a Guarderías y CAIC’S

*Entrega Luz Adriana Villarreal reconocimientos a docentes por su trayectoria de servicio institucional

A fin de reconocer el compromiso y vocación de las 85 docentes y educadoras que desempeñan su labor en los Centros de Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC) y guarderías del Sistema DIF Tampico, la titular del organismo, Dra. Luz Adriana Villarreal Anaya encabezó el festejo del Día del Maestro, dirigido a este grupo de profesionales.

Durante el acto efectuado en la Expo Tampico Villarreal Anaya destacó el rol importante que desempeñan las maestras en la formación y cuidado de la niñez tampiqueña.

«Ser maestra es una vocación admirable, pero ser maestra de la primera infancia requiere una sensibilidad de otra naturaleza. Ustedes no solo enseñan las primeras letras o los primeros colores; ustedes reciben los tesoros más grandes de las familias: el futuro de nuestra comunidad», expresó.

Luz Adriana Villarreal reiteró la admiración, reconocimiento y compromiso del Sistema DIF municipal para seguir caminando junto a las docentes, en la noble misión de educar.

La celebración incluyó la entrega de reconocimientos por constancia y lealtad institucional a las maestras con trayectorias ejemplares que van desde los 10 hasta los 27 años de servicio.

«Esos años no son solo tiempo transcurrido, son vidas tocadas, son familias transformadas y es un legado imborrable para nuestro estado. Sigan siendo esa luz que guíe a nuestra niñez; su experiencia es el pilar más sólido que tiene el Sistema DIF», aseguró la Presidenta del organismo.

Las 85 docentes homenajeadas, agradecieron, por su parte, todo el apoyo, respaldo y facilidades que brinda la institución para el adecuado desempeño de su labor profesional; destacando el espíritu humanista que hoy transforma desde las aulas, el presente y futuro de Tampico.