Mauricio de Alejandro cercanía, compromiso y apoyo a la educación.

…Un liderazgo cercano a la comunidad.

Jesús Flores Almaguer

Reynosa Tamaulipas.- MAURICIO de Alejandro continúa consolidándose como una figura cercana a la ciudadanía, destacando por su sensibilidad, humildad y sólidos valores humanos. Su vocación de servicio lo ha llevado a mantenerse activo en diversas causas sociales, siempre con la disposición de apoyar a quienes más lo necesitan.

» Excelente padrino que las escuelas siguen eligiendo »

RECONOCIMIENTO de la comunidad educativa hacia Mauricio de Alejandro se refleja en las constantes invitaciones que recibe para fungir como padrino de generación. Primarias, secundarias y diversas instituciones educativas han depositado en él su confianza, reconociendo su compromiso con la formación de las nuevas generaciones y su respaldo permanente al sector educativo.

» Un mensaje de cariño para sus ahijados »

RECIENTEMENTE, Mauricio de Alejandro tuvo la oportunidad de apadrinar a la generación 2020-2026 de la Escuela Primaria Constitución, donde expresó un emotivo mensaje a sus ahijados:

PORQUE con amor y mucho cariño tuve la oportunidad de apadrinar a la generación 2020-2026 de la Primaria Constitución. Saben que cuentan conmigo y que seré un padrino presente. Les deseo mucho éxito en esta nueva etapa de su formación académica”.

SIN duda, acciones como estas fortalecen los lazos entre sociedad y educación, dejando claro que el respaldo a la niñez y juventud de Reynosa sigue siendo una de sus principales prioridades.

#MAURICIODEALEJANDRO #SomosLosBuenos #ConTodoMenosConMiedo #Reynosa #Escuelas