Entrega Armando Martínez pavimentación de vialidades en Monte Alto

*Con una inversión de 4.5 millones de pesos en beneficio de habitantes de la colonia Lomas de Valle Verde

Como parte de las acciones encaminadas a fortalecer la infraestructura urbana y elevar la calidad de vida de las familias altamirenses, el presidente municipal de Altamira, Dr. Armando Martínez Manríquez, entregó la obra de pavimentación de las calles Limón y Fresno, ubicadas en la zona de Monte Alto, sectores 2 y 3.

Los trabajos comprendieron la pavimentación a base de concreto hidráulico de la calle Limón, en el tramo comprendido entre Gardenia y Fresno, en la colonia Lomas de Valle Verde, así como de la calle Fresno, entre Limón y Piña.

Esta importante obra incluyó además la construcción de guarniciones y banquetas, la instalación de alumbrado público solar autónomo y la reposición de la red hidrosanitaria, garantizando así una infraestructura integral y duradera para beneficio de los habitantes del sector.

Para la realización de estos trabajos se destinó una inversión de 4 millones 500 mil pesos, recursos que permiten mejorar la movilidad, seguridad y bienestar de las familias que diariamente transitan por estas vialidades.

Durante la entrega, el alcalde Dr. Armando Martínez Manríquez reiteró su compromiso de continuar impulsando obras que transformen las colonias de Altamira, atendiendo las necesidades prioritarias de la ciudadanía y consolidando un municipio con mejor infraestructura y mayores oportunidades de desarrollo.