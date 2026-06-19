Playa Miramar se mantiene entre las cinco más limpias del país; COEPRIS realiza monitoreos diarios

Por Diana Alvarado

Los análisis permanentes que realiza la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) han permitido confirmar que Playa Miramar se mantiene entre las más limpias de México, informó el coordinador de la dependencia en Tampico y Ciudad Madero, Nicolás Berumen Ávalos.

El funcionario destacó que durante los últimos 15 días se han llevado a cabo muestreos diarios de la calidad del agua, cuyos resultados son enviados a Ciudad Victoria para su análisis y posterior integración a las evaluaciones nacionales realizadas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Indicó que, de acuerdo con los estudios efectuados por la autoridad federal, Playa Miramar ocupa actualmente el quinto lugar en limpieza entre las 276 playas distribuidas en los 16 estados costeros del país.

«Playa Miramar es una de las más limpias de la República Mexicana y esto no lo dice COEPRIS, sino Cofepris, que es la instancia que concentra todos los exámenes practicados a las aguas de las playas», señaló.

Berumen Ávalos explicó que, ante la llegada de turistas nacionales e internacionales, también se han intensificado las inspecciones sanitarias en hoteles, restaurantes, albercas, baños públicos y puestos semifijos y ambulantes dedicados a la venta de alimentos, especialmente mariscos.