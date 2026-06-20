Entre ambulancias y largas esperas, así agoniza la atención médica en el IMSS Madero

José Juan Tomás.

Lo que ocurre diariamente en el área de Urgencias del IMSS de Ciudad Madero es una muestra del fracaso operativo que enfrenta el sistema de salud.

Ambulancias convertidas en salas de espera improvisadas, pacientes desesperados y paramédicos atrapados durante horas forman parte de una escena que parece no tener fin.

La falta de camillas ha provocado que las unidades de emergencia permanezcan retenidas, generando un cuello de botella que pone en riesgo no solo a quienes esperan atención médica, sino también a la población que podría requerir una ambulancia y no encontrarla disponible.

Mientras las filas de ambulancias crecen y el caos se apodera del acceso al hospital, las autoridades continúan sin ofrecer soluciones concretas.

Para los usuarios, la realidad es clara: el IMSS está rebasado y los derechohabientes son quienes pagan las consecuencias.