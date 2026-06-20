Zona ConurbadaCd. Madero

Entre ambulancias y largas esperas, así agoniza la atención médica en el IMSS Madero

Noticias de Tampico
Noticias de Tampico
0
46 lecturas

José Juan Tomás.

Lo que ocurre diariamente en el área de Urgencias del IMSS de Ciudad Madero es una muestra del fracaso operativo que enfrenta el sistema de salud.

Ambulancias convertidas en salas de espera improvisadas, pacientes desesperados y paramédicos atrapados durante horas forman parte de una escena que parece no tener fin.

La falta de camillas ha provocado que las unidades de emergencia permanezcan retenidas, generando un cuello de botella que pone en riesgo no solo a quienes esperan atención médica, sino también a la población que podría requerir una ambulancia y no encontrarla disponible.

Mientras las filas de ambulancias crecen y el caos se apodera del acceso al hospital, las autoridades continúan sin ofrecer soluciones concretas.

Para los usuarios, la realidad es clara: el IMSS está rebasado y los derechohabientes son quienes pagan las consecuencias.

Artículo anterior
Jorge Luis Miranda Niño encabeza la simpatía ciudadana en Nuevo Laredo, revela estudio de opinión
MÁS NOTICIAS:
noticiasdetampico.mx

ENTREVISTAS

Entrevista

Revisan fallas y necesidades del Tribunal de Disciplina Judicial en Tamaulipas

Noticias de Tampico - 0
Enrique Jonguitud Ciudad Victoria, Tamaulipas. 18 de junio. - Las condiciones de operación del Tribunal de Disciplina Judicial fueron revisadas durante una visita de supervisión...

Consolida Tamaulipas agenda económica con la Unión Europea

Abren en Ciudad Mante oficina para atención a migrantes

Reconoce Miguel Ángel Valdez a estudiantes de Tamaulipas por representar a México en Mundial FIFA 2026

COLUMNAS

Columnas

Cumplen Gobierno y DIF con tultecos

Noticias de Tampico - 0
Gaceta Por: Raúl Terrazas Barraza Cumplen Gobierno y DIF con tultecos Para cumplir el compromiso de respaldar con acciones y servicios directos a las familias de los...

Dichos y “moches”, envuelven a Tamaulipas

LO QUE NO HACE EL GOBIERNO, LO HACE LA FIFA

86 rémoras, fuera