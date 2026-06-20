Jorge Luis Miranda Niño encabeza la simpatía ciudadana en Nuevo Laredo, revela estudio de opinión

Nuevo Laredo, Tamaulipas. — En un momento en que Morena se encuentra en la etapa de identificación y evaluación de los perfiles que podrían representar al movimiento en las elecciones municipales de 2027, en Nuevo Laredo comenzó a circular un estudio demoscópico de la empresa IQ Comunicación que, de acuerdo con información recabada entre participantes y testigos del ejercicio, reúne diversas características asociadas a los estudios utilizados por el partido para la selección de sus futuros cuadros políticos.

Aunque no existe hasta el momento una confirmación oficial del partido, diversas fuentes consultadas señalan que la encuesta incluyó indicadores similares a los que tradicionalmente son considerados por Morena en sus procesos internos, como nivel de conocimiento, opinión positiva, atributos personales, competitividad electoral, disposición al voto y preferencia partidista., lo anterior se suma a que los perfiles que aparecen en la medición son actores solamente de Morena en el Municipio.

Entre los perfiles evaluados destacan Carlos de Anda Hernández, Sergio Arturo Ojeda Castillo, Ninfa Cantú Deándar y Jorge Luis Miranda Niño, quienes aparecen como algunos de los actores políticos con mayor presencia dentro del escenario local rumbo a la sucesión municipal.

Sin embargo, uno de los datos que más llama la atención dentro de la medición es el posicionamiento alcanzado por Jorge Luis Miranda Niño, actual presidente de la Barra de Abogados de Nuevo Laredo, quien figura como el perfil emergente con mejores indicadores de crecimiento y simpatía ciudadana entre los aspirantes evaluados.

Diversos factores parecen explicar este desempeño. Durante los últimos años, Miranda Niño ha mantenido una presencia constante en el territorio, participando en actividades comunitarias, encuentros vecinales y espacios de diálogo con distintos sectores de la sociedad neolaredense.

Su cercanía con organizaciones civiles, profesionistas, comerciantes, jóvenes y liderazgos sociales le ha permitido construir una red de contacto permanente con amplios segmentos de la población.

La encuesta también refleja un escenario de alta competencia entre los distintos liderazgos del movimiento, confirmando que la definición de la candidatura municipal continúa abierta y dependerá tanto de la evaluación territorial como de la percepción ciudadana que logren consolidar los aspirantes durante los meses venideros.

En el contexto político actual, se espera que durante las próximas semanas Morena emita las convocatorias correspondientes para iniciar formalmente su proceso interno de selección. De acuerdo con versiones conocidas dentro del movimiento, sería el próximo 22 de septiembre cuando se designe a la figura que asumirá la responsabilidad de Coordinador o Coordinadora de los Trabajos de Defensa de la Cuarta Transformación en Nuevo Laredo, posición que históricamente ha representado la antesala de la candidatura a la Presidencia Municipal.

Mientras tanto, la aparición de este tipo de mediciones ofrece una fotografía preliminar del estado de la opinión pública y del posicionamiento de quienes buscan convertirse en la principal carta de Morena rumbo a la elección de 2027.

Puntuación Integral de Competitividad MORENA

Muestra el porcentaje de respuestas positivas que cada candidato obtiene sobre una dimensión clave que es Preferencia MORENA.