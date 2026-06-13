AQUÍ RÍO BRAVO

Por Daniel Enrique ROMERO ALEMÁN

MUCHA FELICIDAD DE MI PRESIDENTA

COMO SI SE HUBIESEN SACADO LA LOTERÍA

TIENE LOS DÍAS CONTADOS EL GOBERNADOR

*Aunque a muchos no nos gusta el deporte de las patadas, sin lugar a dudas el Mundial de Fútbol le cayó como anillo al dedo y le dio una gran bocanada de oxígeno a la presidenta CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, que cada día se ve más demacrada, ante tantos crudos embates de la oposición y del presidente gringo DONALD TRUMP; sin mencionar la humillante derrota que sufrieron en Coahuila.

Pero esa felicidad, gozo se puede ir al pozo si el seleccionado mexicano queda eliminado en la fase de grupos, aunque arrancó con un triunfo ante Sudáfrica.

No quiero imaginarme si esa eliminación de México en la fase de grupos la presidenta Sheinbaum, le echa la culpa al expresidente FELIPE CALDERÓN HINOJOSA.

Hasta las marchas del CNTE, pasaron a segundo término, al igual que la violencia en Sinaloa y los dichos del empresario televisivo RAÚL SALINAS PLIEGO.

Es tanta, en estos momentos, la felicidad de la presidenta Sheinbaum que afirmó en tono burlesco: “No se cumplió lo que esperaban aquellos que querían mostrar que México estaba en caos, qué no se iba poder inaugurar la Copa Mundial de Fútbol, que no hay gobernabilidad, que hay violencia; la imagen al mundo es de alegría, felicidad”.

E indicó que hay quienes se creen sus propias mentiras, pero, la realidad es otra: El pueblo de México está contento.

Que bueno que mi presidenta esta contenta, feliz y radiante, y ojalá no se le vayan a salir ojeras.

Así que no cunde el pánico en Palacio Nacional.

Por cierto, sobre el triunfo de México en su debut mundialista la mandataria expresó: “Ahí es cuando uno piensa que el que apuesta en contra de México siempre le va a ir mal en la cancha, le va a ir mal en la política, le va a ir mal en la vida; quienes queremos a México, nos va bien en la cancha, nos va bien en la vida y va bien en la política”.

*PADRINO de lujo de la generación 2020-2026 de la escuela primaria “José María Morelos y Pavón”, el gerente general de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado EDGAR PEÑA SERNA, dejando con ello de manifiesto su cercanía con el pueblo y su constante apoyo al sector educativo.

En parte de su mensaje a sus ahijados, maestros padres y madres de familia Peña Serna manifestó: “Es un verdadero honor para mí que me hayan tomado en cuenta para acompañar a estos niños en un paso tan importante de sus vidas; verlos concluir su educación primaria me llena de orgullo y tengan por seguro que siempre estaré con ustedes para exhortarlos a que sigan estudiando con el mismo entusiasmo”.

Destacar que Peña Serna, fue reconocido por los presentes por su administración correcta, pulcra y honesta del organismo operador.

No hay que perderlo de vista.

*DE SORPRESA en sorpresa la presidenta de Suelo Neolaredense CARMEN LILIA CANTUROSAS VILLARREAL, que entregó las primeras 15 viviendas del programa “Hogar Propio: Un patrimonio para tu familia”, beneficiando en esta primera etapa a mujeres jefas de familia que todos los días sacan adelante a sus hijos con trabajo, sacrificio y determinación.

En una clara muestra de sensibilidad social y resultados que transforman vidas.

Ya se imaginan la cara de felicidad de las jefes de familia, como si se hubiesen sacado la lotería.

La entrega de estas viviendas representa la primera etapa de un proyecto integral que contempla la construcción de 115 hogares a través del Instituto Municipal de Vivienda y Suelo Urbano, con una inversión inicial superior a los 11 millones de pesos, transformando recursos públicos en patrimonio y bienestar para familias que durante años aspiraron a contar con un hogar propio, seguro y con servicios básicos.

Afirmó Carmen Lilia: “Desde el primer día de nuestra administración, trazamos una ruta muy clara: Transformar verdaderamente la vida de las familias Neolaredenses, abrazando con la mayor de las fuerzas a quienes más lo necesitan”

La alcaldesa Canturosas Villarreal, reconoció el liderazgo de la presidenta de México CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, por impulsar una política nacional de vivienda con enfoque social que está transformando la vida de miles de familias, y destacó que Nuevo Laredo se suma a esta visión de bienestar mediante acciones concretas que fortalecen el acceso a un hogar digno y la construcción de patrimonio para quienes más lo necesitan.

Añadiendo: “Este programa es completamente municipal, pero también reconocemos el esfuerzo que realiza nuestra presidenta CLAUDIA SHEINBAUM a través de las Viviendas para el Bienestar, que ya se están construyendo y que permitirán que miles de familias accedan a una vivienda digna”.

Durante la entrega, varias de las beneficiarias compartieron testimonios sobre el impacto que tendrá este programa en sus vidas y en las de sus familias; “ya no vamos a andar rentando ni viviendo en casa de alguien más, mis hijos siempre me preguntaban cuándo tendríamos nuestra casita y hoy ese sueño se hizo realidad”, dijo ELISA GUZMÁN, beneficiada que aprecia finalmente contar con una vivienda propia para ella y sus hijos.

Cada una de las viviendas entregadas cuenta con un valor aproximado de 740 mil pesos, representando mucho más que una inversión material: Significa estabilidad, seguridad y la posibilidad de que niñas, niños y jóvenes crezcan en un entorno que favorezca su desarrollo integral.

Y nuevamente Carmen Lilia encabezó la jornada social-humanista “Presidencia Cerquita de TÏ’, acompañada por la titular del DIF Municipal CLAUDETTE CANTUROSAS VILLARREAL, en la colonia “Francisco Villa”, acercando trámites, apoyos, atención médica y servicios integrales directamente a las familias del sector.

Tanto Carmen Lili como Claudette, escucharon de viva voz las inquietudes de las familias que acudieron a esta nueva jornada, que desde temprana hora llegaron para aprovechar los módulos instalados por dependencias municipales y estatales, realizando gestiones y recibiendo atención en un solo lugar.

La alcaldesa Canturosas Villarreal, agradeció el respaldo del Gobierno del Estado para ampliar la atención a la población: “También tenemos apoyo del Gobierno Estatal, al cual agradezco al gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, porque estamos haciendo equipo para acercar más servicios y beneficios a nuestra gente”.

Uno de los momentos más emotivos fue el testimonio de la señora JULIA CAPETILLO PÉREZ, quien agradeció el apoyo recibido para su hija CECILIA SOLEDAD PEÑA CAPETILLO, beneficiada con una silla de ruedas.

“Estoy agradecida con Dios y con Carmen Lilia por este detalle tan grande que ha tenido conmigo. Este apoyo lo necesitábamos y representa una gran ayuda para nuestra familia”, expresó la madre de familia

*AL PARECER los días están contados para el bofo-fosfo gobernador de Nuevo León SAMUEL GARCÍA, después de que la Comisión Anticorrupción del Congreso del Estado, aprobó el inició de juicio político por presuntos actos de triangulación por casi mil millones de pesos de recursos públicos a empresas relacionadas con el mandatario neolonés, así como por corrupción.

Fueron 6 votos a favor por parte de los legisladores de las bancadas del PRI, PAN y solo una integrante de Morena; uno en contra por parte de Movimiento Ciudadano,

Ahora la solicitud pasará al Pleno del Congreso, mientras que se le solicitará al gobernador un plazo de 15 días hábiles para que rinda declaración ya sea de manera presencial, por escrito o por medio de un abogado.

*DESTACAR que la Universidad Autónoma de Tamaulipas, llevó a cabo la asignación de 276 plazas de Internado Médico de Pregrado a egresados de las Facultades de Medicina de Suelos Matamorense y Tampiqueño, para con ello los futuros profesionales reforzarán sus conocimientos prácticos en hospitales e instituciones de salud en el estado.

Este logro académico destaca el impulso que la administración del rector DÁMASO ANAYA ALVARADO, brinda a la formación integral de sus estudiantes, consolidando así la calidad educativa acreditada de la carrera de Médico Cirujano.

En lo que corresponde a la Facultad de Medicina de Tampico “Dr. Alberto Romo Caballero”, egresaron un total de 202 alumnos, de los cuales 170 obtuvieron plaza en instituciones del Issste, el Imss y la Secretaría de Salud de Tamaulipas; además, otros 32 alumnos fueron asignados a plazas locales y foráneas.

De la Facultad de Medicina Matamoros, 74 médicos recién egresados fortalecerán su preparación en las sedes del IMSS en Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo; en hospitales del ISSSTE y Hospital General en Matamoros, San Fernando y Vallehermoso; además de hospitales de Ciudad Victoria, Reynosa, Río Bravo, Nuevo Laredo y Ciudad Mante.

Se incorporará así a una institución de salud con la infraestructura necesaria para garantizar su formación académica, bajo normas y disposiciones institucionales, en un programa que incluye componentes en área científica (autoaprendizaje), técnica (prácticas clínicas) y humanística (relación médico-paciente), bajo la supervisión de médicos adscritos y residentes.

*YA LE TOMÓ cariño a Suelo Riobravense el exsecretario General de Gobierno y excandidato a gobernador CÉSAR VERÁSTEGUI, el famoso “Truko”, que acompañado del presidente municipal MIGUEL ÁNGEL ALMARAZ MALDONADO, vino a disfrutar del partido que sostuvo México contra Sudáfrica, en el inicio del Mundial de fútbol en el estadio “Azteca” de la Ciudad de México.

Se me hace que Miguel Ángel, también festejó a “El Truko” con motivo de su cumpleaños que es el domingo.

Ambos con la verde puesta, y acompañados de otras personas como el tesorero MIGUEL PICASSO, que no se puso la verde, lució más elegante con su vistoso saco de traje casual; MARIO SÁENZ “Yanko” CÁRDENAS, el secretario particular de “El Truko”.

Acompañaron la transmisión, desde Palacio Municipal, con unas ricas parrilladas, está vez no hubo cheve, pero seguramente después si las hubo festejando la victoria de México.

Por cierto, unos amigos me comentaron que ojalá el alcalde Almaraz Maldondo, rifara unos boletos para ir a presenciar un partido a Guadalupe, Nuevo León o bien a Jalisco.

En una de esas, ya ven que Miguel Ángel, no se mide.

*PORQUE aún hay tiempo no se le pase felicitar este viernes con motivo de su cumpleaños al joven ilustre de Suelo Riobravense JOSÉ ANTONIO BARAJAS ZAPATA.

El sábado les toca a ANTONIO ARRIATA y ALBERTO BENTANCOURT.

Y el domingo tendrán pastel y regalos CLAUDETTE CANTUROSAS VILLARREAL, el buen amigo ROBERTO YOLOTL FLORES y CÉSAR “El Truko” VERÁSTEGUI OSTOS.

Un monumental abrazo y que vengan muchos más.

Volveremos, HL…DM…

Correo electrónico: barre283@hotmail.com