Presenta Mónica Villarreal avances en prevención y seguridad durante la 132 Sesión de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia

A fin de seguir consolidando a Tampico entre las ciudades más seguras del país, el gobierno municipal amplía las acciones y programas destinados al fortalecimiento del tejido social y a la coordinación institucional con organismos públicos y privados de la zona conurbada, informó la alcaldesa Mónica Villarreal Anaya, tras participar en la 132 Sesión ordinaria de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia del sur de Tamaulipas

La autoridad municipal destacó que este trabajo coordinado, ha permitido atender con mayores resultados, las áreas de oportunidad que en materia de seguridad se presentan en los distintos sectores de la ciudad; así como en desarrollar nuevas estrategias orientadas a la prevención de conductas antisociales, mediación de conflictos vecinales y promoción de programas de integración social y familiar.

“Estamos trabajando en conjunto 10 municipios con algo que ya viene haciendo Tampico, que son las encuestas en una zona de atención prioritaria y acciones directas que nos corresponde a cada uno. Nos hemos dado la tarea de visitar más de 4,000 ciudadanos para escuchar sus experiencias y conocer los principales desafíos que enfrentan las familias en la convivencia cotidiana”, expresó.

Mónica Villarreal añadió que durante el primer semestre de 2026 se han impulsado más de 110 Jornadas por la Paz en los diferentes sectores del municipio, con acciones de prevención, recuperación de espacios públicos, actividades deportivas y culturales; y diversas iniciativas de participación ciudadana que han permitido fortalecer el tejido social.

Explicó que se han mejorado las estrategias de concientización ciudadana y promoción de la cultura de la denuncia, al considerar que la participación activa de la sociedad es fundamental para prevenir las violencias y fortalecer la convivencia comunitaria.

Destacó además la participación de Tampico en los trabajos del Consejo Estatal de Paz, donde recientemente fue presentado el Diagnóstico de Seguridad Humana del municipio, documento que, dijo, permitirá orientar de manera más precisa las políticas y acciones de prevención.

Finalmente, la alcaldesa porteña dio a conocer el inicio de la Especialidad en Prevención de las Violencias en el Entorno Comunitario, impartida por el Colegio de Tamaulipas, una valiosa herramienta de formación que, aseguró, contribuirá a profesionalizar y fortalecer las capacidades de quienes trabajan en favor de la paz, la cohesión social y el bienestar de las familias tampiqueñas.