EntrevistaPOLÍTICA

PT -Reynosa fortalece afiliaciones con respaldo del CEN

Noticias de Tampico
Noticias de Tampico
0
85 lecturas

La Coordinación Distrital del Partido del Trabajo (PT) en Reynosa, fortalece la tarea de afiliaciones en la frontera y en Tamaulipas, contando para ello con el respaldo solido de la Presidencia Nacional a cargo del Profesor Alberto Anaya Gutiérrez

Lo anterior, quedó de manifiesto, tras la reciente reunión de evaluación con el CEN del PT, así como en el dialogo permanente del Coordinador Distrital del PT. Rubén Ivan Hernández.

Quien se reuniera con los representantes parlamentarios del Partido del Trabajo. La Diputada Federal Magdalena del Socorro Núñez Monreal y el Coordinador de los Diputados Federales del PT. Reginaldo Sandoval Flores.

“Fue un espacio de resultados a partir del trabajo intenso de afiliaciones en Tamaulipas, así como la integración de Comités Distritales en los Municipios.

Les hemos dejado el compromiso y animo de seguir trabajando, desde Tamaulipas, Así como una invitación para que vengan a constatar personalmente lo que hemos venido realizando en esta tarea de fortalecimiento de la militancia petista”, dijo. Rubén Ivan Hernández.

Indicó, que el ánimo de los reynosenses y los tamaulipecos ha sido de interés de afiliarse, así como apoyar la plataforma política que propone el Partido del Trabajo.

Artículo anterior
Presenta Mónica Villarreal avances en prevención y seguridad durante la 132 Sesión de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia
Artículo siguiente
Piden a Tampiqueños Evitar Pagos Municipales vía Enlaces Digitales o Links
MÁS NOTICIAS:
noticiasdetampico.mx

ENTREVISTAS

Entrevista

Articulan agenda LGBT+ en Tamaulipas rumbo al Mes del Orgullo

Noticias de Tampico - 0
*Morena y liderazgos de la diversidad sexual acuerdan fortalecer la organización estatal y promover iniciativas para ampliar derechos e inclusión en Tamaulipas. Por Julio Manuel...

IETAM mantiene detenidas 150 denuncias contra partidos

Busca Cynthia Jaime fortalecer la prevención del delito mediante la atención al maltrato animal

Llaman a modernizar ganadería de Tamaulipas para mantener competitividad

COLUMNAS

Columnas

Sensibilidad por daños de hidrocarburos

Noticias de Tampico - 0
Gaceta. Por: Raúl Terrazas Barraza Sensibilidad por daños de hidrocarburos Da la impresión de que las personas de Tamaulipas quedaron muy sensibles a los asuntos relacionados con...

Gloria y Truko, entre la inhabilitación y la ratificación

MUCHA FELICIDAD DE MI PRESIDENTA

«MADURACIÓN DE ALTAMIRA EN 3 RUTAS Y 3 PLAZOS»