PT -Reynosa fortalece afiliaciones con respaldo del CEN

La Coordinación Distrital del Partido del Trabajo (PT) en Reynosa, fortalece la tarea de afiliaciones en la frontera y en Tamaulipas, contando para ello con el respaldo solido de la Presidencia Nacional a cargo del Profesor Alberto Anaya Gutiérrez

Lo anterior, quedó de manifiesto, tras la reciente reunión de evaluación con el CEN del PT, así como en el dialogo permanente del Coordinador Distrital del PT. Rubén Ivan Hernández.

Quien se reuniera con los representantes parlamentarios del Partido del Trabajo. La Diputada Federal Magdalena del Socorro Núñez Monreal y el Coordinador de los Diputados Federales del PT. Reginaldo Sandoval Flores.

“Fue un espacio de resultados a partir del trabajo intenso de afiliaciones en Tamaulipas, así como la integración de Comités Distritales en los Municipios.

Les hemos dejado el compromiso y animo de seguir trabajando, desde Tamaulipas, Así como una invitación para que vengan a constatar personalmente lo que hemos venido realizando en esta tarea de fortalecimiento de la militancia petista”, dijo. Rubén Ivan Hernández.

Indicó, que el ánimo de los reynosenses y los tamaulipecos ha sido de interés de afiliarse, así como apoyar la plataforma política que propone el Partido del Trabajo.