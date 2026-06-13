Piden a Tampiqueños Evitar Pagos Municipales vía Enlaces Digitales o Links

*El modo operandis indica fraude hacia la población

Raúl Gallegos

La Secretaria de Finanzas del Gobierno Porteño, Silvia Santamaría Góngora pidió a la población evitar pagos al municipio mediante «links» digitales dudosas que ya han generado fraudes hacia algunos contribuyentes, pues además dichas formas de pago propician cargos estratosféricos en sus cuentas bancarias.

Destacó, que esa modalidad de fraude digital ya se ha presentado en otras ocasiones, sin embargo, ésta vez una ciudadana cayó en las redes de los hackers timadores profesionales.

«Una señora nos confirmó que pagó 300 pesos al municipio, sin embargo, le hicieron un cargo de 8 mil pesos, pues ante esta situación le pedimos a la población evitar esa clase de pagos».

Remarcó, que el gobierno porteño no está enviando ningún tipo de mensaje de texto vía teléfono celular a la población, además de que cualquier forma de pago se hace a través de la página oficial del gobierno, y en las cajas de la tesorería en la delegación zona norte y el Palacio Municipal.

«Les pedimos a la población no caiga en este tipo de fraude. Es una forma de extorsión que ya la denunciamos de manera oportuna», declaró

Santamaría, enfatizó que tanto la dirección de prevención del delito como la policía cibernética ya investigan ese modus operandis de los desconocidos.

Finalmente, la encargada de las finanzas en Tampico, recalcó que para éste año se han destinado poco más de 15 millones de pesos para atender cualquier contingencia climática o de otra índole que impacte en la población, pues recordó que la temporada de lluvias en la ciudad provoca que varias colonias ubicadas en zonas bajas, vuelvan a ser propensas a las anegaciones y con ello la afectación al patrimonio de muchas familias.