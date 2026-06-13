PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

< Gloria y Truko, entre la inhabilitación y la ratificación

Como usted debe estar enterado, la elección interna del Partido Acción Nacional ya está en marcha, y no de manera tersa. El primer acto visible de confrontación, es la impugnación de la planilla que encabezan Omehira López Reyna y Francisco Garza Coss, contra sus competidores Gloria Garza Jiménez y César Truko Verástegui, cuyas candidaturas esperan revocar.

Las acusaciones de Omehira y Francisco, se sustentan en el hecho de que sus oponentes incluyeron en su planilla, a un elemento del sector empresarial, del que, al parecer, existen testimonios, de haber sido sancionado por el gobierno de EU, por presuntas operaciones de robo de combustible y contrabando de petróleo.

Pudiéramos pensar que esto se resuelve dejando fuera de la planilla al personaje en cuestión y sustituyéndolo por otro, pero no es así, falta que la impugnación sea resuelta, y podrían inhabilitar la planilla o bien, ratificarla. El caso está en la Comisión de Justicia del partido.

Pero mientras tanto la revocación del acuerdo que validó la candidatura de Garza Jiménez y Verástegui Ostos, inhabilita la planilla por lo pronto; entendemos que no puede haber proselitismo en esas condiciones.

El caso está en la Comisión de Justicia, que tendrá que resolver entre, inhabilitar la planilla o ratificarla.

Resulta que el recurso presentado ante la Comisión Estatal de Elecciones del Partido Acción Nacional, intenta revocar el acuerdo mediante el cual fue validada la candidatura de Garza Jiménez y Verástegui Ostos, porque los promoventes, sostienen que los susodichos, faltaron a la verdad al declarar bajo protesta “no mantener relaciones económicas, políticas, personales o análogas con personas vinculadas a actividades contempladas en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada”.

Independientemente de los resultados legales que arroje esta lucha por el liderazgo de Acción Nacional en Tamaulipas, es obvio que hacia el interior del PAN se vive un capítulo que puede generar un resquebrajamiento, y sería en el peor momento de la historia política-electoral de esta entidad, cuando los ciudadanos buscarán opciones competitivas en el desempeño de los puestos que estarán en disputa en 2027.

TAMAULIPAS RATIFICA RESPALDO A LA PRESIDENTA SHEINBAUM. – Una vez más, los tamaulipecos respondieron con su apoyo a la titular del Poder Ejecutivo Federal, igual que lo hicieron en los comicios del 2 de junio de 2024. En esta ratificación los ciudadanos asistieron a reuniones en salones y plazas públicas de diferentes puntos de la entidad para manifestar su respaldo y aprobación al actual gobierno de la República que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Ahí escucharon la transmisión nacional del mensaje de la mandataria.

La concentración en Ciudad Victoria formó parte de una convocatoria simultánea realizada en plazas públicas de distintas entidades del país, en medio de las actividades políticas de Morena para fortalecer la estructura y respaldo ciudadano del nuevo gobierno federal.

En ese marco, el gobernador Américo Villarreal Anaya, destacó que Tamaulipas fue una de las entidades que más respaldo otorgó a Claudia Sheinbaum durante la pasada elección presidencial. Y lo dijo así: “Esta tierra la respaldó con más de un millón de votos”, asimismo el mandatario expresó que, este encuentro busca refrendar el apoyo de Tamaulipas a las políticas federales, los programas sociales y las acciones impulsadas desde la Presidencia de la República”.

MUNICIPIO CONMEMORA DÍA INTERNACIONAL DE LOS ARCHIVOS. -Este martes 9 de junio se conmemoró el Día Internacional de los Archivos, y en alusión a esta celebración, el alcalde Eduardo Gattás Báez, lanzó un exhorto a la población, para que contribuya en fortalecer la cultura de la conservación, transparencia y respeto a la memoria auténtica de Victoria plasmada en documentos, a los que hay que preservar porque son nuestra historia, la de antepasados y desde luego de los descendientes, presentes y por venir.

El Gobierno de Eduardo Gattás Báez le ha otorgado identidad a esta normativa municipal al poner en orden el archivo de concentración, archivo histórico y archivo de trámite. Son 86 mil documentos digitalizados, con equipo necesario y un espacio digno, que Gattás ha proveído para el acceso a este patrimonio documental de Victoria.

En esta fecha conmemorativa el alcalde Gattás inauguró en la explanada de la presidencia municipal, una exposición de documentos que datan de 1918 a 2025, y que son representativos de la memoria colectiva del pasado histórico y evolución social de Victoria.

Ahí estuvieron el jefe del Archivo Municipal, Juan Antonio Lugo Mancilla el cual condujo a los invitados especiales a un recorrido histórico por Victoria, apoyado en la opinión de los integrantes del Consejo Consultivo, del cronista Francisco Ramos Aguirre, de representantes de asociaciones civiles y del ex alcalde Tito Reséndez Treviño.

LA UAT SERÁ SEDE DE LA MUESTRA NACIONAL DE CINE. – Que tendrá lugar del 19 al 29 de junio, bajo el título de “Mirador: Historias sin fronteras”. El escenario será la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del Campus Tampico, donde se desarrollará este ciclo de cine, abriendo un espacio gratuito de reflexión sobre la realidad migratoria y la identidad binacional.

Este evento deja constancia, del firme ejercicio de vinculación social y humanismo institucional impulsado por el rector Dámaso Anaya Alvarado, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) será sede oficial del ciclo de cine Mirador: Historias sin fronteras. Cine de no ficción sobre la relación entre México y Estados Unidos, una muestra itinerante de documentales organizada por la plataforma de festivales de cine DocsMX.

La UAT será la única en el estado, que ofrecerá estas proyecciones de manera gratuita, con el propósito de democratizar el acceso al cine de no ficción y visibilizar las realidades de la vida migrante desde una perspectiva humanista y de respeto a las garantías individuales, y lo hará a través de

A través de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FADYCS) en Tampico,

Con ello, la máxima casa de estudios de la entidad se suma formalmente como sede oficial de este circuito itinerante que se despliega en más de 80 espacios independientes, cineclubes, foros, universidades, casas de cultura y cinetecas de 21 entidades federativas.