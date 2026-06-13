Altamira alcanza saldo blanco histórico en robos

Por Agustín Peña Cruz | |

Ciudad Altamira, Tamps. – Altamira registró una de las semanas más seguras de su historia reciente al cerrar un periodo completo sin denuncias ni reportes por robo, un hecho sin precedentes que las autoridades municipales atribuyen a la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y al monitoreo permanente de las zonas con mayor incidencia delictiva.

Durante la más reciente sesión del Consejo Estatal de Justicia Cívica y de los Consejos de Paz, celebrada en Ciudad Victoria, el alcalde de Altamira, Armando Martínez Manríquez, presentó los resultados correspondientes al primer trimestre del año. De acuerdo con el secretario del Ayuntamiento, José Francisco Pérez Ramírez, los indicadores colocan al municipio entre los de mejor desempeño en materia de seguridad dentro de Tamaulipas.

“Somos uno de los municipios con mejores resultados”, afirmó el funcionario al referirse a los reportes analizados por el organismo estatal, encargado de evaluar diversos indicadores relacionados con la violencia y la percepción ciudadana de seguridad.

Aunque durante la reunión no se dieron a conocer cifras absolutas, Pérez Ramírez explicó que la evaluación se concentró en porcentajes y tendencias, donde Altamira se ubicó entre el primer y segundo lugar estatal en distintos rubros relacionados con la seguridad pública.

“Estamos dentro del primero y segundo lugar en el estado como los municipios más seguros, con una percepción de seguridad mayor entre los miembros del consejo”, señaló.

Los resultados reflejan una estrategia desarrollada en coordinación con el Gobierno de Tamaulipas y el Colegio de Tamaulipas, instituciones que participaron en la identificación de polígonos considerados de alta incidencia delictiva o con mayores niveles de violencia. A partir de ese diagnóstico, las autoridades implementaron acciones focalizadas para reforzar la vigilancia y la atención en los sectores más vulnerables.

Según explicó el secretario del Ayuntamiento, las mediciones más recientes muestran una mejora sustancial en los indicadores de percepción de seguridad.

“Contamos con un 3.5 en una escala de cinco puntos, lo cual representa una seguridad mayor a la que teníamos en años anteriores”, indicó.

Las autoridades sostienen que la reducción de los delitos no es producto de circunstancias aisladas, sino de un trabajo constante que ha permitido identificar patrones de comportamiento criminal y concentrar recursos en las áreas donde históricamente se han registrado más incidentes.

Pérez Ramírez reconoció que existen fraccionamientos y sectores que continúan bajo observación especial debido a antecedentes de incidencia delictiva. Sin embargo, precisó que el seguimiento permanente ha permitido contener los eventos de violencia y disminuir de manera progresiva los delitos patrimoniales.

Uno de los datos más relevantes presentados por el funcionario fue la evolución reciente de los robos denunciados en el municipio. Mientras que en semanas anteriores se habían contabilizado entre tres y cinco casos, e incluso un repunte de seis robos durante un periodo reciente, la semana más reciente concluyó sin un solo reporte.

“Esta semana no tuvimos ninguno”, afirmó.

El dato adquiere especial relevancia debido a que, según las autoridades municipales, se trata de la primera ocasión en que Altamira logra cerrar una semana completa sin denuncias por robo desde que se tiene registro sistemático de este indicador.

“Es la primera vez que estamos en saldo blanco totalmente”, precisó Pérez Ramírez.

Los avances en la reducción de delitos patrimoniales suelen tener un impacto directo en la percepción ciudadana, ya que este tipo de ilícitos afecta de manera cotidiana a la población. La ausencia de denuncias durante una semana completa constituye un indicador alentador, aunque las autoridades reconocen que el reto principal será mantener la tendencia durante los próximos meses.

El Ayuntamiento sostiene que continuará fortaleciendo las acciones preventivas y la vigilancia en los sectores considerados prioritarios, con el objetivo de consolidar los resultados alcanzados y evitar retrocesos en los indicadores.

“Seguimos trabajando en todos los lugares para que no haya robos ya de ninguna manera”, aseguró el secretario municipal.