Contemplan instalación de contendores para residuos pesqueros

*En reunión interinstitucional entre funcionarios de la COMAPA Altamira, COEPRIS, Secretaría de Servicios Públicos, y Dirección de Ecología y Medio Ambiente

Sumando esfuerzos por el bienestar de la comunidad, funcionarios de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Altamira, que dirige el Dr. Gabriel Arcos Espinosa, sostuvieron una reunión interinstitucional con representantes de dependencias estatales y municipales para impulsar acciones que contribuyan a prevenir la contaminación generada por residuos pesqueros.

En este encuentro participaron el coordinador jurisdiccional de la COEPRIS, Lic. José Daniel Martínez Cano; Biol. Carlos Bonilla Escobedo, representante de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente; C.P. Rafaela Moncayo Vázquez, subgerente Administrativo, y Lic. Mariel Anahí Márquez Cervantes, representante de la Coordinación Vinculación Social, de la COMAPA Altamira, así como representantes de la Secretaría de Servicios Públicos, quienes analizaron la propuesta de instalar contenedores y/o cestos plásticos en puntos estratégicos y accesibles destinados exclusivamente a la recolección de residuos pesqueros generados por comercios del giro.

Cabe señalar que la acumulación y el manejo inadecuado de estos desechos, incluidas las escamas, generan un impacto ambiental y sanitario significativo, afectando tanto a los ecosistemas acuáticos como al área del muelle local.

Se estima que entre el 40 y el 60 por ciento del peso total de un pescado se desecha durante su procesamiento, convirtiendo estos residuos en una fuente potencial de contaminación cuando no reciben un manejo adecuado.

Gracias a estas acciones coordinadas y la participación de todos, se avanza hacia un entorno más limpio, saludable, y sustentable en Altamira, conforme a la política de trabajo del alcalde Dr. Armando Martínez Manríquez.