Conmemorará DIF Tampico 101 años de su emblemático edificio con la carrera atlética “Juntos Llegamos más Lejos”

Con el objetivo de celebrar el 101 aniversario del histórico edificio del Sistema DIF Tampico, la Presidenta del organismo, Dra. Luz Adriana Villarreal Anaya, anunció la carrera atlética inclusiva “Juntos Llegamos más Lejos”, misma que constará de 2.5 KM y 5.0 KM.

En rueda de prensa efectuada en el Centro de Convenciones Expo Tampico, dio a conocer que la competencia se realizará el próximo 20 de septiembre, en el Boulevard Perimetral y se espera superar la meta de participantes que en 2025 reunió a más de un millar de personas.

“Queremos enviar un mensaje claro, cuando promovemos la inclusión, el respeto y la solidaridad todos ganamos; cada paso que demos en esta carrera representa nuestro compromiso con una sociedad en la que nadie se quede atrás. Agradecemos a las instituciones, patrocinadores, organizaciones y voluntarios que harán posible este evento; así como a cada uno de los participantes que estamos seguros se sumarán en esta gran causa. Su entusiasmo y compromiso son la verdadera fuerza que impulsa esta iniciativa”, señaló.

Villarreal Anaya, estimó que se contempla el registro de mil 200 personas, cuya aportación contribuirá a seguir fortaleciendo los programas y acciones de beneficio de sectores de atención prioritaria; subrayando que en la justa tomarán parte integrantes de la comunidad sorda y ciega; así como personas de talla pequeña y con discapacidad.

Añadió que, al ser también una competencia recreativa, los participantes podrán acompañarse incluso de sus mascotas, de tal manera que la celebración del 101 aniversario del emblemático inmueble sea un festejo integral.

Precisó que el costo de inscripción es de 350 pesos e incluye una playera, medalla conmemorativa y el número con chip para quienes participen en la distancia de los 5 KM.

Por su parte Arturo López González, representante de Deportemanía, señaló que el recorrido de 2.5 KM y 5KM arrancará en el Parque Metropolitano en el Boulevard Perimetral frente al monumento a la familia en punto de las 7:30 de la mañana.

Los interesados podrán inscribirse a partir de este jueves en; Fred Caballero de la zona norte, Fred 0-12 en Plaza 3 Arcos; Pinturas Prisa y en las oficinas centrales del Sistema DIF.

A la presentación de la carrera atlética asistieron también; Gretchen Vizcaíno, Gerente de Visor Sport; y el Director General del DIF Tampico, Dr. Humberto Granados Cepeda.