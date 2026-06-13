Gaceta.

Por: Raúl Terrazas Barraza

Sensibilidad por daños de hidrocarburos

Da la impresión de que las personas de Tamaulipas quedaron muy sensibles a los asuntos relacionados con el derrame de hidrocarburos, porque grupos ambientalistas y pescadores advirtieron este fin de semana que pudo existir uno más desde las instalaciones de la refinería que PEMEX tiene en Madero.

A diferencia del otro derrame, el de antes de vacaciones de Semana Santa y cuyos residuos fueron arrastrados por las corrientes marinas del Golfo de México por toda la costa, del que se habla ahora en el sur de la entidad más bien fue considerado como el arrastre de residuos acumulados en alguna parte de la refinería por las lluvias en las últimas semanas.

El secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Gobierno de la entidad, Karl Heinz Becker Hernández, envió un grupo de técnicos para que acudieran a la zona denunciada por los ambientalistas, y el resultado de su trabajo concluye con la aseveración de que no existen elementos que puedan confirmar derrame alguno en las instalaciones que PEMEX tiene en el municipio de Ciudad Madero.

A la autoridad estatal, representada por los técnicos de SEDUMA, los funcionarios de la refinería de PEMEX sí pudieron informarles que la coloración observada en el río Pánuco, en las inmediaciones de carga y descarga de hidrocarburos a las embarcaciones, fue el motivo por el cual se llevaron a cabo las revisiones, mismas que permitieron determinar que la causa no estaba en sus instalaciones.

De cualquier manera, tanto PEMEX como la SEDUMA mantienen vigilancia constante para localizar el origen y el alcance del fenómeno que fue detectado por pescadores y ambientalistas, en tanto que la dependencia del Gobierno de Tamaulipas hizo ver que, aunque no existe derrame, se llevarán a cabo trabajos de muestreo y recolección para analizar el material observado y con ello determinar su procedencia.

También debe decirse que este hecho, por la sensibilidad social ante los derrames de hidrocarburos y la falta de información oficial concreta sobre aquello que pone en riesgo al ambiente, la vida marina y la salud de la población, hace indispensable atender las observaciones ciudadanas, con la finalidad de actuar en consecuencia para resarcir los daños que se ocasionen al ambiente, mediante acciones de contención, por costosas que puedan ser.

Es un hecho que el gobernador del estado, doctor Américo Villarreal Anaya, está a favor de que, con la intervención de los funcionarios de su gabinete, puedan establecerse coordinación y soluciones adecuadas ante cualquier contingencia, pero, sobre todo, presentar información oficial inmediata y basada en evidencia, para que no existan dudas sobre causas y consecuencias.

Los otros

En su carácter social y humanista, la Universidad Autónoma de Tamaulipas será sede, del 19 al 29 de este mes de junio, del ciclo de cine Mirador Historias sin Fronteras, que incluye una muestra itinerante de documentales que organiza la plataforma de festivales de cine DocsMX.

Las filmaciones contienen largometrajes de no ficción sobre las relaciones entre México y los Estados Unidos, las que, dicho sea de paso, son una gran oportunidad para que los amantes del séptimo arte puedan acudir al sur de la entidad, porque es la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Tampico la que ofrecerá las proyecciones en forma gratuita, acción que respalda el rector de la universidad, médico Dámaso Anaya Alvarado.

La intención con este tipo de eventos, que son cultura y permiten conocer la realidad de fenómenos como la migración, es democratizar el acceso al cine de no ficción para que se conozca, desde una perspectiva humanista, la vida de quienes se ven obligados a abandonar su patria para ir en busca de mejores oportunidades, sin que se violen sus derechos y garantías individuales.

La UAT cumple con su función social al dar paso a las manifestaciones culturales; por ello, se suma como sede oficial del circuito itinerante que abarca 80 espacios independientes, cineclubes, foros, universidades, casas de cultura y cinetecas de más de 20 entidades del país, en las cuales se difundirán documentales que fueron premiados en diferentes épocas y que bien vale la pena ver de nuevo o ver, en el caso de que no se haya tenido la posibilidad de hacerlo cuando salieron a la luz.

Impulsar este tipo de acciones que llevan cultura a la sociedad es parte de la conexión que la UAT tiene con las y los tamaulipecos; por tanto, el Cine Club del Laboratorio de Cine Digital de la Facultad de Derecho de Tampico cumplirá con el compromiso del rector Anaya Alvarado para que, con invitaciones públicas, la asistencia a las proyecciones de los documentales sea alta.

Desde el viernes 19, que ya es la semana próxima, comenzarán las exhibiciones de títulos como Me llamaban King Tiger, de Ángel Estrada Soto. El lunes 22 será el denominado Mi vida adentro, de Lucía Gajá. El miércoles siguiente se proyectará, Nación inmigrante la batalla por un sueño, de Esaú Meléndez. El viernes 26, Purgatorio. Viaje al corazón de la frontera, de Rodrigo Reyes y, el 29, Ya me voy, de Lindsey Cordero.

El llamado de la UAT es a disfrutar de este ciclo de cine, de modo que la invitación está abierta tanto para la comunidad universitaria como para toda la ciudadanía del sur de la entidad, para que asistan a este gran espacio de conocimiento, cultura, reflexión y diálogo.