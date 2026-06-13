Rutas del TP le Cumplen a Medias a los Usuarios de Tampico

*Microbuses no terminan sus recorridos y la población se queja del mal servicio

Raúl Gallegos

El delegado regional del Transporte Público Francisco Gójon Medina, reveló que vigilarán a todas aquellas rutas que no estén cumpliendo con su trayecto establecido, pues debido a ello ya se han presentado quejas del usuario.

Además, el funcionario estatal confirmó que la ruta Puertas Coloradas decidió no continuar con el servicio cerca del hospital ISSSTE, situado en la zona norte de Tampico, por Incosteabilldad pues así se acordó con la autoridad reguladora en una mesa de trabajo antes de iniciar con el nuevo trayecto.

Manifestó, que las rutas que no están cumpliendo con su trayecto completo son Circuito Norte, carros de ruta Playa y Serapio Venegas, esta última que no concluye en la zona de los mercados.

«Les estamos pidiendo que lleguen a su destino, que no estén cortando los trayectos, pues eso ha generado hasta el momento 8 quejas del usuario», indicó

Confirmó, también que hasta el momento se han multado económicamente a tres rutas por hacer caso omiso a las indicaciones de la autoridad reguladora.

Gójon, descartó que el proyecto de ampliación de las rutas que ya pasan por el nosocomio, qué está a punto de ser inaugurado, haya fracasado.

«No afecta (que la ruta Puertas Coloradas haya dejado de pasar por el hospital) estaba contemplado con el estudio que se hizo que incluso arrojó más demanda del servicio, pues además en una mesa de trabajo se platicó que si era Incosteabilldad para ellos podrían retirarse», acotó