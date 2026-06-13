Habrá Marcha de la Comunidad LGBTTTIQ en el Puerto

*Será el sexto evento que organicen asociaciones civiles en la zona sur

Raúl Gallegos

La comunidad de la diversidad sexual anunció la sexta marcha denominada «del Orgullo LGBTTTIQ+» en la zona sur, la cual se llevará a cabo el próximo 20 de Junio por la avenida Hidalgo hasta llegar a la Plaza de Armas de Tampico donde estiman una participación de 3 a 6 mil personas.

En rueda de prensa, la representante de la A.C. Diversidad Vida Trans, Ana Karen López Quintana y Celso Pérez Ruiz de la A. C «Tendremos Alas» dieron a conocer que llevarán a cabo todo un programa dedicado a éste sector de la población, que aún no termina del todo por ser aceptado en la sociedad.

Acompañados de la regidora de Morena y representante de la comunidad en el cabildo, Lorena Ortiz, los organizadores del evento mencionaron que la marcha-caminata comenzará a las 5 de la tarde desde una conocida tienda comercial ubicada a un costado del cementerio municipal.

Los participantes de la marcha tomarán la calle Altamira hasta entroncar con Colón y doblar hacia la Plaza de Armas, dónde desarrollarán un programa que durará poco más de dos horas.

Durante el evento la comunidad de la diversidad aprovechará para realizar algunos posicionamientos en torno al tema y las condiciones que hoy privan en ese sector de la población.

También, será coronada la reina de la sexta marcha «Mía Paulina» del sur de Tamaulipas, además de que los participantes tendrán la oportunidad de intervenir en el concurso para premiar al mejor carro alegórico y pasarela del reconocimiento y atención a la comunidad.

«El municipio de Tampico nos apoya en esta ocasión para premiar a esas dos categorías, con 10 y 5 mil pesos, respectivamente, y de paso seguir impulsando la inclusión en la sociedad», dijo, López Quintana

A la sexta marcha LGBTTTIQ+ acudirán personas de diferentes partes del país, incluso de municipios de la huasteca.