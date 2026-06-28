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IMSS rechaza denuncias formales por presunta renta de camillas en Hospital General de Zona No. 6

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*Las publicaciones difundidas en redes sociales, la institución no ha recibido reportes oficiales ni quejas durante las reuniones con sindicatos, por lo que exhortó a los derechohabientes a presentar sus denuncias ante la dirección del hospital

José Juan Tomás.

Ciudad Madero, Tamps. El delegado del IMSS en Tamaulipas, José Luis Aranza Aguilar, aseguró que no existe ninguna denuncia formal por el presunto cobro de hasta 700 pesos por la renta de camillas en el área de Urgencias del Hospital General de Zona No. 6 de Ciudad Madero.

Indicó que, pese a las publicaciones difundidas en redes sociales, la institución no ha recibido reportes oficiales ni quejas durante las reuniones con sindicatos, por lo que exhortó a los derechohabientes a presentar sus denuncias ante la dirección del hospital o el Órgano Interno de Control para que puedan iniciarse las investigaciones correspondientes.

El delegado subrayó que las publicaciones en redes sociales no sustituyen los procedimientos legales y reiteró que cualquier irregularidad debe denunciarse por las vías oficiales.

En otro tema, informó que el IMSS mantiene un abasto de medicamentos cercano al 95 por ciento en la zona sur de Tamaulipas. Añadió que, cuando algún fármaco no está disponible, se activa un mecanismo de compra emergente que permite entregarlo en un plazo máximo de 72 horas con apoyo del programa «Trato Digno

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