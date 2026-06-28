“La estabilidad laboral no se negocia, se defiende”: Enrique Meléndez Pérez

*El más fuerte de los aspirantes a la sección 30 del SNTE, suma el respaldo absoluto del magisterio en el Sur de Tamaulipas

Por: Mario Rivera

Con el firme compromiso de devolverle la dignidad, la voz y la seguridad laboral al magisterio tamaulipeco, el Profesor Enrique Meléndez Pérez, aspirante a la Secretaría General de la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), consolidó un contundente respaldo en la región del «sólido sur».

​Docentes, personal administrativo y de apoyo de los municipios de Tampico, Madero y Altamira se volcaron en muestras de unidad y apoyo hacia su proyecto, el cual se perfila como la opción auténtica de rescate sindical impulsada desde y para las bases.

​El encuentro en Tampico no solo fue un acto político, sino una asamblea de profunda empatía y calidez humana, donde se escucharon de viva voz las demandas de los maestros que diariamente sostienen el sistema educativo de la región. Frente a la incertidumbre y el desgaste de los derechos laborales en los últimos años, el proyecto de Meléndez Pérez se erige como un faro de justicia social.

​»La estabilidad de los trabajadores de la educación no se negocia, se defiende con lucha», sentenció de manera categórica el Profesor Enrique Meléndez, desatando el aplauso unánime de los asistentes. Su frase resonó como un principio inquebrantable en un gremio que exige respeto a su trayectoria y a sus prestaciones.

​Frente a las especulaciones y los pactos cupulares tradicionales, Meléndez Pérez fue tajante al definir su postura, demostrando una lealtad absoluta al espíritu sindicalista que vio nacer al SNTE:

​»No aceptaré ninguna candidatura, mi único compromiso es con la base trabajadora de la Sección 30 del SNTE Tamaulipas», puntualizó, dejando en claro que su causa no busca trampolines políticos ni beneficios personales, sino la reconstrucción de un sindicato de puertas abiertas.

​El magisterio del sur de Tamaulipas ha dejado claro que busca un liderazgo con rostro humano, que conozca el aula y que no titubee a la hora de defender los derechos conquistados. Con este fuerte impulso en la zona conurbada, el Profesor Enrique Meléndez Pérez avanza con paso firme, cobijado por el cariño y la confianza de los trabajadores de la educación que anhelan un verdadero cambio en la Sección 30.