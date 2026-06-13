Tamaulipas

Localizan fosa clandestina con restos de dos personas en Reynosa

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*Integrantes del colectivo Amor por los Desaparecidos localizaron el sitio con los restos humanos en el ejido El Porvenir.

Por Julio Manuel Loya Guzmán.

Cd. Victoria, Tamaulipas. – Integrantes del colectivo Amor por los Desaparecidos localizaron una nueva fosa clandestina con restos óseos humanos durante una jornada de búsqueda realizada en el ejido El Porvenir, de la ciudad de Reynosa.

De acuerdo con el colectivo de madres buscadoras que encabeza Edith González, el hallazgo ocurrió la tarde de este viernes durante acciones de búsqueda y prospección en campo efectuadas en una zona enmontada del citado ejido ubicado al poniente de la ciudad fronteriza.

En sus redes sociales, Amor por los Desaparecidos indicó que durante la búsqueda coordinada con elementos de la Guardia Estatal, en el sitio fueron encontrados restos óseos humanos que, de manera preliminar, podrían corresponder a dos personas sepultadas en una misma fosa clandestina.

Además de los restos, los buscadores localizaron diversas prendas de vestir, cuya descripción sería difundida posteriormente con el propósito de facilitar posibles procesos de identificación por parte de familiares de personas desaparecidas.

Tras el hallazgo, los integrantes del colectivo notificaron a las autoridades competentes para que personal de servicios periciales y agentes de investigación realizaran el procesamiento de la escena, así como el levantamiento de los indicios y restos encontrados.

La agrupación señaló que esta localización corresponde al positivo número 26 obtenido durante sus jornadas de búsqueda, mientras que la actividad realizada fue identificada como la búsqueda número 77 desarrollada por el colectivo en Tamaulipas.

 

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