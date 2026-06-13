Deporta EU por Matamoros a funcionario ligado a redes criminales en Aduanas

*Carlos Eugenio Benítez Orta fue detenido en Texas y entregado a México por el puente nuevo Matamoros-Brownsville.

Por Miguel Garay/Julio Loya.

Matamoros, Tamaulipas. – Un empleado de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), buscado por presuntos vínculos con la delincuencia organizada, fue detenido en Estados Unidos y entregado a autoridades mexicanas a través de la frontera de Matamoros.

Carlos Eugenio Benítez Orta, de 46 años, contaba con una orden de aprehensión vigente por delitos relacionados con delincuencia organizada, por lo que fue localizado y capturado en territorio estadounidense mediante una acción coordinada entre autoridades de ambos países.

De acuerdo con información oficial, la detención ocurrió la tarde del jueves en el puente internacional Puerta México, que comunica a Matamoros, Tamaulipas, con Brownsville, Texas, luego de que se confirmara la presencia del imputado en Estados Unidos.

La operación fue realizada con la colaboración de corporaciones de seguridad estadounidenses y autoridades mexicanas, entre ellas la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Tras su captura, Benítez Orta fue entregado a las autoridades mexicanas en las inmediaciones del cruce fronterizo para cumplimentar el mandamiento judicial emitido en su contra.

Posteriormente, fue trasladado bajo un fuerte dispositivo de seguridad al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1, Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde quedó a disposición de la autoridad judicial correspondiente.

Hasta el cierre de esta edición, el Gobierno federal no había precisado los delitos específicos que se le atribuyen ni los alcances de la investigación sobre sus presuntos nexos con grupos criminales.