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Se Esperan más Lluvias para el Fin de en la Zona Metropolitana: PC

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*Monitorean el posible ingreso al Golfo de México de Cristina que podría ser Huracán de un momento a otro

Raúl Gallegos

El coordinador regional de PC Rafael Chirinos Aguilar, advirtió que las lluvias seguirán el fin de semana en la zona sur, debido a que se espera el ingreso al Golfo de México de la tormenta tropical «Cristina» que podría alcanzar la categoría de Huracán en las próximas horas.

Recordó, que desde el 1 de junio la temporada de lluvias y ciclones tropicales comenzó para el Golfo de México y el Caribe, y en ese sentido, dijo, que la dependencia estatal monitorea el fenómeno meteorológico que impacta a la Península de Yucatán con lluvias torrenciales.

Precisó, que en éstos momentos el ambiente en la zona metropolitana es muy húmedo sin embargo lo que ha ayudado es que las precipitaciones pluviales no han sido continuas, aunado a qué los rayos solares siguen estando muy fuertes.

«Y eso provoca una evaporación importante, entre los remanentes de Boris en el sureste y las lluvias de la depresión tropical Cristina han creado mucha nubosidad» aclaró

Chirinos, dejó claro que en los últimos tres días han caído en la zona metropolitana poco más de 50 milímetros de lluvia, situación que ha reforzado el nivel del sistema lagunario que está al 111% de su capacidad.

«Por el momento no hay riesgo en las zonas bajas, sin embargo, el monitoreo será constante en los próximos días».

Además, resaltó que otro de los aspectos que está en constante evaluación son los taludes o cerros donde habitan una cantidad importante de familias que corren el riesgo de posibles desgajamientos, en caso de que las lluvias sean más intensas.

«Estámos atentos en cinco familias que habitan en una sección del cerro de Andonegui, además de otras en la Sembradores de la Amistad, Sauce y Pescadores que son zonas con un relieve importante», acotó

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