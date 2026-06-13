Espera Zona Sur Arribo de Turismo Internacional; Implementan Cerco Sanitario

*Buscan prevenir cualquier la llegada de cualquier posible padecimiento en los tiempos del mundial

Raúl Gallegos

Desde el pasado 11 de Junio comenzó en la zona sur un cerco sanitario en el aeropuerto y central camionera, que tiene como objetivo detectar cualquier posible ingreso de virus o padecimientos que puedan afectar a la población de esta localidad, reveló el coordinador de Coepris, Nicolás Berumen Ávalos

El funcionario estatal explicó que para los próximos días de espera el arribo de turistas procedentes de diversas entidades del país, incluso a nivel internacional debido a la euforia que en estos momentos causa el mundial de fútbol.

Mencionó, que muchos turistas internacionales llegarán a Nuevo León, concretamente Monterrey, para presenciar los partidos de fútbol y aprovecharán para buscar la Playa y otros atractivos turísticos que no tiene esa entidad regia.

«Al turismo mundial les atrae mucho las Playas, y pues acá además tenemos la laguna del carpintero y el Río Pánuco, además de los parques recreativos, y seguramente habrán de extender sus vacaciones», declaró.

El encargado de la regulación sanitaria en la zona, destacó que algunos virus y enfermedades están generando preocupación en el ámbito internacional, y bajo esa tesitura, dijo, se prevé cualquier posible arribo de personas con síntomas o contagiadas.

«Queremos evitar el ingreso de alguna epidemia o virus, o algún tipo de material contaminante que nos pueda crear problemas en la región», enfatizó

Berumen, dejó claro que el operativo de prevención se entenderá en los mercados municipales de la zona centro, así como a los diferentes atractivos turísticos que hay en la zona, incluyendo Playa de Miramar.

«Seguramente habrán de llegar vuelos particulares, avionetas y aviones. La sanitización será amplia en la zona», recalcó